Übergangsklassen für Flüchtlinge bleiben erhalten

LINZ. Bildungsministerium wird weiterhin Geld zur Verfügung stellen.

Brückenklasse in der HAK Steyr Bild: (HAK)

Im Herbst 2016 war die Aufregung an vielen Schulen groß. Allein am Poly in Vöcklabruck hatten 15 Migranten- und Flüchtlingskinder die Schule wieder verlassen müssen. Sie wollten ein freiwilliges zehntes Pflichtschuljahr anhängen, um ihren Abschluss machen zu können. Das Bildungsministerium untersagte ihnen damals den Schulbesuch. Diese zehnte Schuljahr sei heimischen Jugendlichen vorbehalten, hieß es.

Nach einer Initiative von Integrationslandesrat Rudi Abschober (Grüne) wurde eine Lösung in Form von sogenannten Übergangsklassen, die das Verbot umgehen, gefunden.

Etwa 245 Kinder fanden im Schuljahr 2016/17 in diesen Übergangsklassen, die aus Mitteln der Erwachsenenbildung finanziert wurden, einen Platz. Vor wenigen Wochen warnte Anschober vor kolportierten Plänen, dass das Bildungsministerium diese Übergangsklassen künftig nicht mehr finanzieren wolle. Anschober warnte vor gravierenden Folgen für die betroffenen Migranten und suchte das Gespräch mit Bildungsminister Heinz Faßmann. Gestern gab das Ministerium bekannt, dass die Klassen nicht eingespart werden. Anschober verbucht dies als Erfolg seiner Intervention: "Ich bin froh darüber, dass Bildungsminister Faßmann sich überzeugen hat lassen und die Fortsetzung der Übergangsstufen bekannt gegeben hat. Er hat zugesagt, dass es eine Abdeckung gibt, die dem – verringerten – Bedarf entsprechen wird. Ein wichtiger Schritt für die Integrationsarbeit in Oberösterreich."

