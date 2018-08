Überfall in Volkshochschule - Zwei Täter in Haft

BRAUNAU. Nach dem Überfall auf drei Frauen in der Volkshochschule Braunau im April klickten für die zwei Täter die Handschellen.

Das Einsatzkommando Cobra durchsuchte das Gebäude. Bild: (Scharinger)

Ein unbekannter Täter hat am Abend des 23. April drei Frauen in der Volkshochschule Braunau bedroht und beraubt (die OÖN haben berichtet). Der mit einer Sturmhaube maskierte Mann schlich sich in das unversperrte Gebäude ein, bedrohte die drei 60-Jährigen mit einer Pistole und forderte „Geld!“. Als die Opfer angaben, dass sie kein Geld bei sich hätten, raubte ihnen der Täter eine Handtasche und einen Rucksack. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Täter noch im Schulgebäude aufhalten könnte, wurde das Einsatzkommando Cobra alarmiert. Cobra-Beamten durchsuchten gemeinsam mit Diensthunden das Gebäude - ohne Ergebnis.

Als Haupttäter konnte nun ein 22-jähriger Asylwerber aus dem Bezirk Braunau ausgeforscht werden. Der einschlägig vorbestrafte Mann legte ein Geständnis ab. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Ried im Innkreis gebracht. Ein 19-Jähriger - ebenfalls aus dem Bezirk Braunau - wurde als Komplize identifiziert. Er gestand, dem 22-Jährigen bei der Flucht und beim Verstecken der Beute geholfen zu haben. Die Polizei stellte einen Teil der Beute, darunter Schulbehelfe und Ähnliches, sicher. Die Tatwaffe, eine Gas-Schreckschusspistole hatte der 22-Jährige in einem Staudamm entsorgt.

