Tunnelkette Klaus ab 15:00 Uhr gesperrt

KLAUS. Die Phyrnautobahn (A9) ist am Samstag, 17. November von 15:00 bis 20:00 Uhr wegen einer Großübung in der Tunnelkette Klaus gesperrt. Bald sollen die vier zweiröhrigen Tunnelanlagen für den Verkehr freigegeben werden.

Bild: Hannes Fehringer

Der gesamte Verkehr wird in dieser Zeit zwischen Klaus und St. Pankraz über die Pyhrnpass Straße (B138) umgeleitet, teilte die ASFINAG in einer Aussendung mit.

Jede Sekunde zählt

Die Annahme lautet, dass in einem Tunnel der Tunnelkette Klaus ein Lkw brennt. Die Einsatzkräfte müssen sich trotz dichten Rauchs zu dem Brand vorkämpfen, um gefährdete Menschen zu retten und zu versorgen. 15 Feuerwehren mit knapp 120 Feuerwehrleuten nehmen aus der Region an der Übung teil. Insgesamt sind knapp 260 Einsatzkräfte (Rettung, Polizei etc.) beteiligt.

Bei einem Katastrophenszenario wie einem Brand im Tunnel zählt jede Sekunde: „Damit die Einsatzorganisationen die Tunnelanlage mit den neuen Fluchtwegen, Lösch- und Notrufeinrichtungen genau kennen, finden wie jetzt konkret im Speringtunnel in allen großen österreichischen Autobahntunnel regelmäßig Katastrophen-Übungen statt“, weiß Dagmar Jäger, die verantwortliche Organisatorin vom ASFINAG Tunnel-Management.

Wie verhalte ich mich im Ernstfall richtig?

Verkehrsteilnehmer sollen ihr Fahrzeug im Ernstfall in eine Pannenbucht lenken und dort bei der Notrufnische den Hörer abheben, um so mit der Überwachungszentrale Kontakt aufzunehmen. Falls es brennt, sollte man stehen bleiben, den Schlüssel stecken lassen und entweder mit den vorhandenen Feuerlöschern löschen oder sich über einen Fluchtweg, den es alle 250 Meter gibt, in Sicherheit bringen.

Rund 18.000 Lenkerinnen und Lenker befahren täglich den Abschnitt an der oberösterreichischen Pyhrn-Achse mit den Tunnel Klaus, Traunfried, Spering (der mit drei Kilometern längste Tunnel) und Falkenstein.

