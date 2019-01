Trio raubte Handy in Silvesternacht

MARCHTRENK. Drei Angreifer stahlen einem Mann sein Handy und versetztem ihm mehrere Schläge und Tritte.

In der Silvesternacht raubten drei bisher unbekannte Täter den 49-jährigen vor einem Lokal aus. Sie forderten ihn laut Angaben des Opfers auf, sein 400 Euro teures Handy auszuhändigen. Als sich der 49-jährige weigerte, versetzte ihm einer der Täter einen Schlag ins Gesicht. Anschließend wurde er von einem zweiten Täter zu Boden gerissen und mit den Füßen getreten. Der Mann erlitt bei dem Angriff Kopfverletzungen.

Er erstattete erst vier Tage nach dem Überfall Anzeige, als er von einem weiteren Fall mit drei inkludierten Tätern in der Silvesternacht in Marchtrenk las. Die Täterbeschreibung dieses Falles traf auch auf seine Angreifer zu. Laut Polizei könnte Tatzusammenhang zu der schweren Körperverletzung und Sachbeschädigung von derselben Nacht bestehen, da auch hier eine ähnliche Personsbeschreibung angegeben wurde und ebenfalls drei Täter beteiligt waren:

Angesprochen wurde der 49-jährige von einer ca. 20-25-jährigen Person, ca. 170-175 cm groß, schlank, dunkle Jacke mit dunklem Kapuzenpullover, Kapuze über dem Kopf, in deutscher Sprache mit leichtem ausländischem Akzent. Der zweite, ebenfalls ca. 20-25 jährige, Täter riss ihn gemeinsam mit der ersten Person zu Boden. Der zweite Täter war ca. 180-185 cm groß, schlank und trug eine helle, vermutlich weiße, Jacke. Weiters hatte er kurze dunkle Haare, an den Seiten kurz geschoren und oben ca. 2-3 cm lang. Er sprach lediglich mit dem ersten Täter in dessen Sprache. Zur dritten Person konnte das Opfer keine Angaben machen, diese könnte männlich oder weiblich sein und leistete vermutlich keinen aktiven Beitrag zur Tat. Alle drei Täter flüchteten nach der Tat zu Fuß in Richtung Stadtzentrum von Marchtrenk.

In der Silvesternacht kam es vor einem Lokal in Marchtrenk außerdem zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 57-Jähriger, ein 55-Jähriger und eine 44-Jährige, alle aus dem Bezirk Wels-Land, trafen beim Verlassen des Lokals auf drei ihnen unbekannte Personen. Es entwickelte sich ein Streit, bei welcher der 57-Jährige von einer etwa 25 Jahre alten männlichen Person attackiert wurde – unter anderem mit zwei Tritten gegen den rechten Fuß.

Nach dem die drei jungen Angreifer, zwei Männer und eine Frau, weggegangen waren, kamen sie wieder zu den älteren Nachtschwärmern zurück. Einer der Täter hat dem 57-Jährigen das Handy weggenommen und auf die Straße geworfen. Der zweite Täter hat dem 57-Jährigen einen weiteren Tritt gegen den rechten Fuß versetzt. Die drei Täter sind daraufhin mit einem Pkw geflüchtet.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizeiinspektion Marchtrenk unter 059133 4180

