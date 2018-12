Trauer um beliebten Linzer Lehrer: "Er war alles für uns"

LINZ/FILZMOOS. Emmerich Landgraf ging nach 39 Jahren am Peuerbachgymnasium vor einer Woche in Pension. Am Dienstag erfror er bei einer Bergtour.

Emmerich Landgrafs letzte Tour führte ihn auf den Rötelstein. Bild: alpintouren/privat

Zum Abschied hatten ihm seine Schüler noch ein Ständchen gesungen. Als die Schulglocke vergangenen Freitag um 11.45 Uhr die vierte Unterrichtsstunde beendete, war auch Emmerich Landgrafs lange, vielfältige Zeit am Linzer Peuerbachgymnasium vorbei. 39 Jahre lang hatte der beliebte Mathematik-, Sport- und Informatiklehrer das Schulleben geprägt.

An den Wochenenden ließ er als begeisterter Bergsportler Tal und Alltag meist zurück. "Ich hab’ ihm bei der Verabschiedung noch gesagt, dass er das in der Pension ausnützen muss, wenn an den Wochentagen keine Leute in den Bergen unterwegs sind", sagt Herbert Kirschner, Direktor des Peuerbachgymnasiums. Das hatte Emmerich Landgraf ohnehin vor.

"Ich verspäte mich ein bisschen"

Vergangenen Dienstag fuhr er mit seiner betagten Mutter, die er liebevoll pflegte, mit dem Wohnwagen in den Salzburger Pongau. Von Filzmoos aus wollte der 63-Jährige den 2245 Meter hohen Rötelstein überschreiten. Wie er es schon so oft getan hatte.

Weil die Verhältnisse schwierig waren, packte Landgraf Steigeisen und Pickel in seinen Rucksack, verabschiedete sich von seiner Mutter und sagte, dass er bald wieder zurück sei. Doch er kam nie wieder.

Das letzte Mal hörte seine Mutter am Dienstag kurz nach 14 Uhr von ihrem Sohn. Emmerich Landgraf meldete sich per Telefon vom Abstieg über die Nordseite des Berges. Das Wetter habe sich verschlechtert, er sei wegen der geringen Sicht vom Weg abgekommen, würde sich ein bisschen verspäten. Dann riss der Kontakt ab.

Wie berichtet, konnten ihn Bergretter und Alpinpolizisten am Mittwoch nur noch tot in weglosem Gelände auffinden. Er dürfte durch Wind, Kälte und Schneefall so erschöpft gewesen sein, dass er zusammenbrach und erfror.

Emmerich Landgraf hinterlässt im Peuerbachgymnasium eine große Lücke. Eine, die niemand mehr füllen kann. "Emmerich war alles für uns. Er war die Liebenswürdigkeit in Person und arbeitete mit großer Umsicht", sagt Direktor Kirschner. Seine Schüler vertrauten ihm – und er ihnen. Ohne Landgraf wären die vielen Ausflüge zum Wandern, Mountainbiken und sogar zum Skitourengehen nie möglich gewesen. Er liebte den Sport, kam täglich mit dem Rad in die Schule. "Er ist der Vater unseres Sportzweiges", sagt Kirschner.

Landgraf blieb stets bescheiden. Für seine Arbeit verlangte er von seinen Kollegen nie Lob oder Anerkennung. Im Gegenteil: Er brachte ihnen oft selbst gebastelte Geschenke mit. Nur am letzten Schultag hatte er einen Wunsch: Den hölzernen Zirkel, mit dem er vor 39 Jahren die ersten Mathematik-Aufgaben an der Tafel erklärt hatte, wollte er sich als Andenken mit nach Hause nehmen.

