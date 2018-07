Totalsperre der A1 nach Lkw-Unfall bei Haag 

und dazu kommt noch, das die Leute alles nachmachen, weil Andere ohne ausreichendem Sicherheitsabstand ziemlich schnell fahren, glauben Viele es geht immer gut. Daraus resultiert dann der Folgeunfall.



In Gmunden hatte der Unfall deshalb so fatale Folgen, weil das andere zu dritt besetzte Auto bei weitem nicht so sicher war.



Tragisch was sich immer wieder auf Straßen abspielt - aber auch eine Unterlassung von unseren Verkehrszuständigen, weil die zu wenig öffentliche Verkehrserziehung und Kontrolle auch der Sicherheitsabstände machen.



Im Gegenteil gilt ja das Argument für 140, weil die Autos immer sicherer sind, nur haben nicht Alle den selben Standard.



Beim 30 km/h Radar abzocken sind viele Politiker Weltmeister, aber bei der Überprüfung von Übertretungen die wirklich fatal sein können,

kann halt nicht so leicht Kohle gemacht werden.