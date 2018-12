Tödlicher Messerstich im Kinderzimmer: Täter weiter auf der Flucht

STEYR. Der 17-jährige afghanische Asylwerber Saber Akhondzada soll im Steyrer Stadtteil Münichholz eine 16-Jährige mit einem Messerstich in ihrem Kinderzimmer getötet haben und danach durch das Fenster geflüchtet sein. Die Polizei fahndet weiterhin intensiv nach dem Verdächtigen.

Verdächtiger und Opfer führten eine Beziehung. Bild:

"Du warst die beste Schwester. Ich liebe dich für immer und ewig", postete Nadine F. aus Steyr gestern auf ihrer Facebookseite. Wenige Stunden zuvor hatte die junge Frau gemeinsam mit ihrer Mutter die Leiche ihrer kleinen Schwester Michelle (16) in deren Kinderzimmer gefunden. Sie war mit einem Messerstich in den Rücken getötet worden. Als mutmaßlicher Täter gilt der Freund des Mädchens, der 17-jährige afghanische Staatsbürger Saber Akhondzada. Er ist auf der Flucht. Die Großfahndung der Exekutive nach dem Burschen hatte bisher keinen Erfolg gebracht.

Seit Sonntagabend ist im Steyrer Stadtteil Münichholz nichts mehr, wie es einmal war. Der Mord im Kinderzimmer in der kleinen Wohnung im Hochparterre des Mehrparteienhauses in der Leo-Gabler-Straße macht fassungslos und traurig.

Video:

Beziehungstat?

Es dürfte eine Beziehungstat gewesen sein. Laut ermittelnden Beamten hatte der Afghane, der in einem Asylheim der Volkshilfe in unmittelbarer Nähe untergebracht ist, seine Freundin Sonntagabend besucht. Als Mutter und Tochter später nach Michelle schauen wollten, war die Tür mit einem Kasten verbarrikadiert. Als sie es ins Zimmer schafften, bot sich ihnen der schreckliche Anblick des leblosen Mädchens. Von Akhondzada fehlte jede Spur. Das Fenster im Kinderzimmer stand offen. Bei der Tatwaffe handelt es sich laut Staatsanwalt Andreas Pechatschek höchstwahrscheinlich um ein Küchenmesser, das am Tatort sichergestellt wurde.

"Ich bin schockiert. Ich hätte nie geglaubt, dass hier so etwas passieren kann", sagt Christian Riedler. Der 54-Jährige wohnt im ersten Stock schräg oberhalb der Familie des Opfers.

Die alleinerziehende Mutter von drei Töchtern habe zurückgezogen gelebt, sagt Riedler. Michelle, mit 16 Jahren das Nesthäkchen der Familie, sei manchmal mit dem Hund spazieren gegangen: "Den Freund hat sie seit drei, vier Monaten gehabt. Ich hab ihn nicht oft gesehen, er war ein komischer Typ." Streit habe er aber nie mitbekommen. Laut Staatsanwaltschaft führten das Opfer und der Verdächtige eine On-off-Beziehung. Akhondzada soll vor drei oder vier Jahren nach Österreich gekommen sein. Anfänglich lebte er in Wien, zog aber im Mai dieses Jahres in ein Heim für Asylwerber nach Steyr. Als nett und unauffällig beschreibt ein Bursch aus der Nachbarschaft die junge Michelle: "Man hat sich halt vom Sehen gekannt, mehr nicht." Eine Aussage, die gestern häufig in der Nachbarschaft zu hören war.

"Wir müssen uns unangenehme Fragen stellen", schreibt OÖN-Redakteur Philipp Hirsch in seinem Kommentar.

"Es bestanden Freundschaften"

Bis zum Sommer hatte Michelle F. die HLW Steyr besucht. Plötzlich habe sie die Schule ohne Abschluss abgebrochen, vermutlich, um eine Lehre zu beginnen, sagt Direktor Ewald Staltner.

Der Schulleiter hat vom Verbrechen während der Friedenslichtreise der Schule zum Europaparlament in Straßburg erfahren: "Heute haben unsere Schüler frei, aber gleich morgen werden wir Michelles ehemalige Klassenkameraden intensiv betreuen. Wir lassen die Schüler in dieser Situation nicht alleine, es bestanden ja Freundschaften."

Fahndungsfoto

Die Polizei sucht weiter auf Hochtouren nach dem 17-jährigen Saber Akhondzada. Die Fahndungsfotos sind Bilder, die routinemäßig bei Asylwerbern gemacht werden. Es sind laut Polizei-Pressestelle keine Vorstrafen bekannt. Der Gesuchte ist 1,74 Meter groß, schlank und hat Hautmale auf der linken Wange, am Hals rechts sowie an der rechten Oberlippe. Hinweise an die Polizei unter 059133/40 3333

