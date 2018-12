Der 41-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fällte gemeinsam mit einem Kollegen in einem Wald in Haslach an der Mühl Bäume. Gegen 14:15 Uhr schnitt er eine Fichte mit einem Durchmesser von ca. 45 cm um, sein Kollege setzten die Fällkeile. Als der Baum in die gewünschte Richtung fiel gingen beide zur Seite. Plötzlich drehte sich der Baum und schnellte gegen den 41-Jährigen. Er wurde unter dem Baum eingeklemmt und verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungskette noch an der Unfallstelle.