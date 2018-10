Tödlicher Arbeitsunfall im Steyrer BMW-Werk

STEYR. Tragische Augenblicke spielten sich am Donnerstag im BMW-Werk Steyr ab: Ein 28-jähriger Mitarbeiter aus Garsten (Bezirk Steyr-Land) wurde von einer Maschine erdrückt. Diese Erstinformation bestätigte die Polizei Freitag früh den OÖNachrichten. Es dürfte der erste tödliche Arbeitsunfall im BMW-Werk Steyr gewesen sein, seit es 1979 gegründet wurde.

Ein trauriger Tag für das BMW-Werk Steyr. Bild: Josef Moser (Symbolbild)

Der Schock sitzt tief im Steyrer BMW-Werk. „Die Stimmung ist zu Tode betrübt, die Betroffenheit ziemlich groß“, sagt ein BMW-Betriebsrat im OÖN-Gespräch.

Es war gegen halb 10 Uhr früh am Donnerstag, als es bei einer Maschine in der Mechanischen Fertigung des BMW-Werks Steyr eine Störung gegeben haben dürfte. Ein Arbeiter, der 28-jährige Patrick S. aus Garsten, wollte den Defekt beheben und kraxelte in die Maschine.

Dabei dürfte er laut Erstinformationen einen Lichtschranken übersehen haben. Die Maschine ist plötzlich wieder angesprungen. Der junge Garstener geriet mit den Kopf und der Hand zwischen Greifer und Kurbelgehäuse und ist tödlich verletzt worden, wie die Polizei den OÖNachrichten bestätigte.

„Viele Mitarbeiter haben ihn gekannt, er war schon einige Jahren im Unternehmen“, sagt ein BMW-Mitarbeiter über den Verstorbenen.

Alle Maschinenprotokolle wurden von der Staatsanwaltschaft Steyr sichergestellt. Sie ordnete eine Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache an. Derzeit könne laut Polizei weder ein Bedienungsfehler noch ein technischer Defekt oder gar ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Dem Vernehmen nach dürfte es sich bei dem Arbeitsunfall um den ersten Todesfall im BMW-Werk Steyr handeln, seit es im Jahr 1979 gegründet wurde. „Ich bin seit 1981 im Unternehmen, aber so ein Fall (mit Todesfolge, Anm.) ist mir noch nie untergekommen“, sagt der BMW-Betriebsrat.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema