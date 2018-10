Täter gestand Pistolen-Überfall

BRAUNAU/RIED. Mit einer Schreckschusspistole überfiel ein in Braunau wohnhafter Tschetschene (22) am 23. April 2018 die Volkshochschule in Braunau. Die magere Beute: zwei Taschen mit Schulbüchern.

Am Donnerstag musste er sich in Ried unter anderem wegen schweren Raubes verantworten. Der vorbestrafte Mann, der vor Gericht angab, Angst vor einer Abschiebung zu haben, gestand die Tat und brachte einen Komplizen ins Spiel. Gegen diesen wurde das Verfahren aber bereits eingestellt.

Er sei unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden, versuchte der 22-Jährige die Tat zu begründen: "In normalem Zustand hätte ich das nicht getan." Wegen seines raschen Rückfalls in die Strafbarkeit drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Einen Überfall auf einen Nachtschwärmer am 24. Juni bestreitet er. Der Prozess wurde für weitere Beweisanträge vertagt. (ts)

