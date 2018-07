Streit um Religionsausübung endete in Schlägerei

BRAUNAU/INN. Ein Streit wegen der Art der Religionsausübung, der schließlich in Braunau am Inn in einer handfesten Schlägerei geendet hat, konnte nun geklärt werden: Ein einheimisches Brüderpaar ging auf einen gebürtigen Iraker los und drohten einem Zeugen mit Mord.

Die beiden Brüder schlugen mit ihren Fäusten auf den Iraker los Bild: (colourbox)

Die absichtlich schwere Körperverletzung hatte sich bereits am 20. Juni vor einem Lokal in Braunau am Inn ereignet: Es war gegen 23:30 Uhr, als der 28-Jährige und dessen um zwei Jahre jüngerer Bruder aus Braunau mit dem 41-jährigen Iraker aus Bayern in Streit geraten ist. Wie der Iraker gab im Zuge der Ermittlungen angab, hatten Unstimmigkeiten bezüglich der Religionsausübung den Streit ausgelöst.

An diesem Streit war auch der 25-jährige Besitzer des Lokals beteiligt. Die Streitigkeit verlagerte sich vor das Lokal, wo es zu den körperlichen Angriffen der Brüder auf den Iraker kam.

Das Brüderpaar schlug mehrmals mit den Fäusten auf den Iraker ein. Dieser erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus Eggenfelden gebracht werden. Der Vorfall wurde von einem 19-Jährigen Lokalmitarbeiter aus Braunau/Inn beobachtet, der schließlich auch als Zeuge vernommen wurde.

Morddrohungen wegen Aussage

Im Zuge der laufenden Ermittlungen versuchten die Brüder den 19-jährigen Zeugen bezüglich seiner Angaben bei der Polizei zu beeinflussen, indem sie ihm gegenüber Morddrohungen aussprachen.

Die beiden Brüder wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried in Innkreis am Mittwoch im Stadtgebiet von Braunau festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar kakr (264) 31.07.2018 10:50 Uhr Bitte sperrt doch die beiden "Herren" mal für einige Zeit möglichst weit weg und vielleicht lasst ihr ihnen in der Zwischenzeit mal eine kleine Schulung hinsichtlich soziales Verhalten angedeihen. Und nein, das Faustrecht gibt es auch im Innviertel nicht mehr, auch wenn ein großer Teil dieser grundsätzlich liebenswürdigen und charmanten Menschen immer noch davon ausgeht. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema