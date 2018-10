Streit um Lizenzvertrag: Miss Austria Daniela Zivkov muss Krone abgeben

LINZ. Erstmals in der fast 90-jährigen Geschichte wurde einer Miss Austria der Titel aberkannt.

Daniela Zivkov (Mitte) muss die Krone abgeben, Izabela Ion (re.) kann sich freuen Bild: Cityfoto/Simlinger

Was am 1. September mit der Krönung zur schönsten Frau Österreichs im Linzer Design-Center begann, endet nun in einer Schlammschlacht. Jörg Rigger, Chef der Miss-Austria-Corporation, gab gestern bekannt, dass der Linzerin Daniela Zivkov der Titel Miss Austria aberkannt wurde. Das gab es in der fast 90-jährigen Geschichte noch nie.

Doch was steckt dahinter? "Frau Zivkov hat seit ihrer Wahl trotz zahlreicher Hinweise auf die rechtliche Situation und Abmahnungen mehrfach gegen den Lizenzvertrag verstoßen", sagt Rigger. Seine Firma habe die exklusiven Vermarktungsrechte für die fünf erstplatzierten Frauen der Miss-Austria-Wahl. Diese sind in einem Lizenzvertrag geregelt.

Konflikt mit der Ex-Gattin?

Zivkov habe ohne Rücksprache Auftritte wahrgenommen. "Sie sagte uns, sie sei privat dort gewesen, ist dann aber auf der Bühne gestanden." Außerdem habe sie bei Terminen nicht jene Produkte verwendet, die ihr zugewiesen wurden. Trotz eines Vertrags mit einem Autohersteller sei etwa in einer Zeitschrift ein Foto erschienen, das sie mit einer anderen Automarke zeigte.

Daniela Zivkov sieht die Sache ganz anders. "Ich würde gerne wissen, welche Auftritte ich unerlaubt gemacht habe", sagte sie den OÖN. "Leider konnte mir Jörg Rigger diese Frage nicht beantworten." Darauf, welche Bilder Medien in Berichten verwenden, habe sie keinen Einfluss.

Die 21-Jährige fürchtet, in einen Privatstreit zwischen Rigger und seiner Ex-Frau Nicole Kern geraten zu sein. Denn Kern betreut die Wahl zur Miss Oberösterreich – als Lizenznehmerin der Miss-Austria-Corporation . Zivkov: "Ich sollte einen Zettel unterzeichnen, bei dem mir ein Kontaktverbot zu den Lizenznehmern auferlegt wurde." Das habe sie nicht gemacht: "Ich habe versucht, mich da bestmöglich herauszuhalten."

Ein Kontaktverbot bestreitet Rigger: "So etwas hat es nie gegeben." Tatsache sei aber, dass Zivkov entgegen des Vertrages öffentlich mit der Miss-Oberösterreich-Schärpe aufgetreten sei. "Das ist nicht erlaubt. Sie muss die Miss-Austria-Schärpe tragen." Denn auf der Schärpe sind die Sponsoren zu sehen. "Ich habe von einigen bereits böse Briefe erhalten", sagt Rigger. Er habe Zivkov mehrmals darauf hingewiesen. "Für mich ist das alles ein Wahnsinn. Ich muss in wenigen Wochen eine neue Kandidatin für die Miss-World-Wahl aufbauen." Neue Miss Austria ist nun die Zweitplatzierte, Izabela Ion aus Vorarlberg.

Daniela Zivkov ist jetzt vor allem eines: enttäuscht. "Ich empfinde alles als sehr bedauerlich und bin einfach nur entsetzt." Sie habe ihre Ausbildung beim Bundesheer zugunsten des Titels auf Eis gelegt: "Aber bis jetzt hatte ich nur Ausgaben und keinen einzigen bezahlten Job seit dem Titelgewinn."

Österreichs Missen

Die Geschichte des „Miss Austria“-Bewerbs reicht ins Jahr 1929 zurück. Die erste „Miss Austria“, Lisl Goldarbeiter, wurde im gleichen Jahr auch zur – ersten nicht-amerikanischen – Miss Universum gekürt (siehe untenstehender Artikel).

Zwischen 1932 und 1947 wurde der Bewerb nicht ausgetragen. Die zweite Preisträgerin nach dem Krieg – Miss Austria 1948 Nadja Tiller – wurde später einer der bekanntesten deutschsprachigen Filmstars.

Eva Rueber-Staier aus Bruck an der Mur wurde 1969 nicht nur Miss Austria, sondern auch Miss World.

Ebenfalls aus der Steiermark – aus Bad Aussee – stammt Ulla Weigerstorfer, die 1987 Miss World wurde.

Sie war beim Miss-Austria-Bewerb 1987 allerdings nur Zweitplatzierte. Miss Austria aus Oberösterreich waren: Evelyn Engleder, Sonja Horner, Sabine Lindorfer, Patricia Kaiser, Daniela Rockenschaub, Silvia Hackl, Anna Hammel, Julia Furdea und Annika Grill.

Lisl Goldarbeiter – die erste Miss Austria

Das bewegte Schicksal einer jungen Frau aus einer jüdischen Wiener Familie

Es war ein Leben, geprägt von den Abgründen des 20. Jahrhunderts: Im Jänner 1929 wurde Lisl Goldarbeiter, Tochter eines jüdischen Wiener Ledergalanteriewarenhändlers, zur ersten Miss Austria gekürt. Zum Bewerb überredet hatte sie ihr Cousin Marci Tenczer, der Lisl glühend verehrte und als Amateurfilmer und -fotograf etliche Aufnahmen von ihr gemacht hatte. Im selben Jahr wurde die 20-Jährige in Galveston, Texas, Miss Universum.

Ein Hollywood-Regisseur bot ihr einen Filmvertrag an, Lisl lehnte ab. "Weil ich Sehnsucht nach meinem Wien habe", wie sie bei ihrer Rückkehr kundtat. 1930 heiratete Lisl Goldarbeiter den Fabrikanten und "Krawattenkönig" Fritz Spielmann, der später ohne sie vor den Nationalsozialisten flüchten sollte. 1938 wurde Lisls Vater in der "Reichspogromnacht" schwer verletzt. Die Familie floh nach Ungarn. Lisl und ihre Mutter überlebten dort den Krieg, ihr Vater wurde dagegen 1945 in einem KZ ermordet.

Lisl Goldarbeiter blieb in Ungarn, heiratete 1949 ihren Cousin. Sie starb 1997 in Budapest, ihr Gatte Marci 2003. Er hatte zeit ihrer Ehe nie aufgehört, von Lisl Aufnahmen zu machen. Der ungarische Filmemacher Peter Forgács machte daraus sowie aus Gesprächen mit Tenczer den bemerkenswerten Dokumentarfilm "Miss Universe 1929 – Lisl Goldarbeiter". (mst)

