Streit um Kokain eskalierte: Zwei Männer bei Messerattacke in Linz verletzt

LINZ. Weil er glaubte, ein 40-Jähriger hatte sein Kokain gestohlen, soll ein 28-Jähriger im Linzer Stadtteil Spallerhof ein Klappmesser gezückt haben.

Messerattacke (Symbolbild) Bild: wodicka

Polizisten wurden am Freitag gegen 17.50 zur Wohnung des 40-jährigen Opfers alarmiert. Der Mann und ein 35-Jähriger, der den Streit schlichten wollte, waren mit einem Messer attackiert worden. Ein 28-Jähriger wird verdächtigt, die Tat verübt zu haben, ist sich aber keiner Schuld bewusst.

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag in einer Aussendung schreibt, glaubte er, dass ihm der 40-Jährige Kokain gestohlen hatte. Deshalb kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern. Als der 35-Jährige dazwischen gehen wollte, ging der Jüngere mit einem Messer auf den 40-jährigen Wohnungsbesitzer los. Beim Versuch, den Angreifer festzuhalten, wurde auch der 35-Jährige durch mehrere Messerstiche verletzt. Er wehrte sich bei dem 28-Jährigen, indem er ihm einen Glaskrug ins Gesicht stieß, so die Polizei.

Die Beamten stellten das Klappmesser sowie das Kokain in der Wohnung sicher. Alle drei Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht, für den 28-jährigen Verdächtigen ging es danach in die Justizanstalt Linz.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema