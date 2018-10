Stier attackierte auf Bauernhof im Mühlviertel Landwirt

KÖNIGSWIESEN. Ein Landwirt wurden am Dienstag in Früh bei einer Stierattacke in Königswiesen verletzt. Das Tier hatte den 43-Jährigen gestoßen, als er in die Box stieg. Er konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen.

Rotes Kreuz im Einsatz Bild: vowe

Der 43-Jährige stieg am Dienstag gegen 6 Uhr auf seinem Bauernhof in Königswiesen (Bezirk Freistadt) in eine Box mit sieben Stieren. Er wollte einen der Stiere in eine andere Box umsperren. Plötzlich attackierte ein Stier den Bauern und stieß ihn um. Der Mann konnte sich gerade noch aus der Box retten. Er kroch durch die Absperrtür ins Freie. Dort brach er zusammen. Er konnte noch seinen Vater verständigen. Der Landwirt wurde verletzt in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert.

