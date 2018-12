Steyrer Autofahrer mit gestohlenen Kennzeichen erwischt

STEYR. Ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen wurde ein 27-jähriger Autofahrer aus Steyr bei einer Polizeikontrolle in seiner Heimatstadt erwischt.

Bild: vowe

Der Lenker versuchte noch, sich der Kontrolle am Dienstag zu entziehen, indem er angesichts der Polizei abrupt abbog, die Beamten folgten ihm jedoch und hielten ihn an. Der Mann gab zu, die beiden Nummerntafeln bereits im August in Steyr gestohlen zu haben. Er wird angezeigt.

