Sprachförderung in Kindergärten: "Oft wird daheim leider nicht geübt"

WELS/LINZ. Nur jedes dritte Kind, das einen der städtischen Kindergärten in Linz besucht, hat noch Deutsch als Muttersprache.

Sprachförderung in Kindergärten Bild: colourbox.de

Auch in der Stadt Wels ist die Situation ähnlich - die OÖNachrichten berichteten. Im Interview mit OÖN-TV, der täglichen Nachrichtensendung der Oberösterreichischen Nachrichten, sagt die Welser Stadträtin Margarete Josseck-Herdt (FP): "In Wels haben zwei Dritte der Vier- bis Sechsjährigen einen Sprachförderbedarf." Zwar beschäftige die Stadt Wels 42 Pädagoginnen, die ausschließlich für Sprachförderung zur Verfügung stehen, doch das Problem sei das soziale Umfeld der Kinder. Denn auch zuhause müsse geübt werden. "Leider Gottes muss man sagen, dass ein Drittel der Eltern die Notwendigkeit nicht wirklich erkennt", sagt die freiheitliche Stadträtin. Manche Eltern seien der Meinung, "dass es genügt, wenn das Kind dann in der Volksschule mit dem Deutschunterricht beginnt. Volksschulkinder ohne Deutschkenntnisse seien "am Anfang arm dran, man muss sich natürlich verstärkt um diese Kinder kümmern", sagt Josseck-Herdt.

"Junge Familien ziehen weg aus Linz"

Der Linzer VP-Klubchef Martin Hajart betont im Gespräch mit OÖN-TV, dass viele junge österreichische Familien aus der Landeshauptstadt wegziehen würden, "weil der Wohnbedarf nicht befriedigt werden kann". Linz wachse nur noch durch den Zuzug ausländischer Staatsbürger. In Linz haben 63 Prozent der Vier- und Fünfjährigen, die einen der 55 städtischen Kindergärten besuchen nicht Deutsch als Muttersprache.

OÖN-TV vom 9. November 2018:

