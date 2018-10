Sportfotograf Toni Knoblehar starb mit 100 Jahren

LINZ. Es war der Sport, der Toni Knoblehar bis ins hohe Alter aktiv und gesund gehalten hat. Am Sonntag ist der Sportfotograf und nimmermüde Sportler im Alter von 100 Jahren in Linz gestorben.

Im Februar besuchten die OÖN Knoblehar und seine Tochter Monika anlässlich seines 100. Geburtstags. Bild: Schwarzl

Die OÖNachrichten verliehen ihm für sein Lebenswerk den „Goldenen Leo“. Bis zuletzt hatte diese Auszeichnung in seinem Zimmer im Hillinger-Seniorenzentrum in der Kaarstraße einen Ehrenplatz. Knobelhar wurde 1918 in Mürzzuschlag geboren und wuchs später in Linz auf. Er diente im zweiten Weltkrieg als Soldat. Dem tödlichen Kessel von Stalingrad ist er in letzter Sekunde entkommen. Seine Kriegserlebnisse verarbeitete später in dem Buch „Tagebuch einer verlorenen Jugend“. Der Sport war stets der Mittelpunkt seines Lebens. Mit 64 Jahren erlernten er noch das Surfen. Erst mit 84 Jahren stellte er sein geliebte Surfbrett in die Ecke.

