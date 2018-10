Spitalsträger starten eine Pflegekampagne

LINZ. Der Pflegeberuf soll attraktiver werden, besonders für junge Menschen.

Deshalb starten die oberösterreichischen Spitalsträger und die FH Gesundheitsberufe OÖ eine landesweite Kampagne unter dem Motto "Weil du entscheidest, was du bewirkst". Sechs Testimonials sollen für die vielfältigen Bereiche und Chancen in der Pflege sprechen und die Kernbotschaften der Kampagne vermitteln. Vorrangig geschehe dies über soziale Medien und im Internet. "Die Kampagne richtet sich an junge, aber auch später berufene Menschen, an engagierte und empathische Frauen wie Männer", sagt Michael Aiglesberger vom Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. Ein akuter Fachkräftemangel sei nur teilweise erkennbar, deshalb soll die Kampagne vor allem präventiv wirken, so Karl Lehner, Sprecher der gespag-Geschäftsführung.

