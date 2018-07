Sommerliches Wetter am Wochenende

WIEN/LINZ. Das Wetter über Österreich wird rund um das kommende Wochenende durchaus sonnig, ab Mittag steigt jedoch vielerorts die Gewittergefahr. Die Tageshöchstwerte pendeln sich bis Dienstag zwischen 22 und 30 Grad ein.

Das prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag.

Am Freitag präsentiert sich das Wetter in Oberösterreich meist von seiner sonnigen und trockenen Seite. Die Quellwolken bleiben harmlos, das Schauerrisiko ist sehr gering. Im nördlichen Alpenvorland sowie mitunter auch im Mühl- und Waldviertel für lokale Regenschauer. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad, die Höchstwerte erreichen 23 bis 27 Grad.

Bis Samstagmittag scheint die Sonne von einem meist nur gering bewölkten Himmel. Nur punktuell können sich am Nachmittag und am Abend im Bergland und am Böhmerwald Regenschauer und Gewitter bilden. Es bleibt gleich warm wie am Freitag.

Mit der Annäherung eines kleinräumigen Tiefs in hohen Schichten labilisiert sich am Sonntag die Luft bereits am Vormittag. Ausgehend vom Bergland breiten sich Regenschauer und Gewitter auf die meisten Landesteile aus. Das Thermometer zeigt bis zu 26 Grad Celsius an.

Am Montag ist neuerlich mit einem sonnigen Tagesanfang zu rechnen. Auf bis zu 27 Grad steigen die Temperaturen. Am Nachmittag entstehen größere Quellwolken, im Bergland kann es zu Regenschauern oder Gewittern kommen.

Am Dienstag ist es abermals verbreitet sonnig, bereits am Vormittag sind aber erste gewittrige Schauer vor allem im Bergland zu erwarten. Auch im Tagesverlauf bleibt die Gewitterneigung insgesamt moderat, bei Gewitterausbildung kann es lokal aber intensiveren Niederschlägen sowie Abwinden kommen. Im Donauraum und am Alpenostrand weht lebhafter Wind aus West.

