So viel kostet heuer das Skivergnügen

LINZ. Tageskarten in Österreich um 2,8 Prozent teurer als 2017 – Schweizer testen neues Preismodell

Sonnenskilauf bis 17. April bieten Höss & Hochkar, die Wurzeralmfährt bis zum 31. März. Bild: (Volker Weihbold)

Noch mag man es nicht ganz glauben, dass über die grün-braunen Wiesenhänge des Landes in knapp zwei Wochen der weiße Teppich ausgerollt wird. Dann sollen die ersten Skifahrer in Hinterstoder zumindest bei der Mittelstation auf den Hutterer Böden abschwingen können. Während der Saisonstart wegen der Trockenheit noch wackelt, sind die Preise bereits fixiert. 44,50 Euro und damit einen Euro mehr als im vergangenen Jahr kostet die Tageskarte auf der Höss heuer. Teurer ist es in Oberösterreich nur in der Region Dachstein-West. Hier kostet die Karte 44,90 Euro und damit 1,20 Euro mehr als im Vorjahr. Damit reihen sich die heimischen Skigebiete in einen österreichweiten Trend ein, der seit Jahren anhält: Skifahren wird immer teurer. Das österreichische Testmagazin "Konsument" hat 100 Skigebiete in Österreich unter die Lupe genommen und eine durchschnittliche Preissteigerung von 2,8 Prozent festgestellt.

Variable Preise in der Schweiz

Am tiefsten müssen Skisportler in Kitzbühel in die Tasche greifen: 57 Euro (+2 €) kostet dort eine Tageskarte. Pistenspaß in Saalbach und am Arlberg bekommt man für 55 Euro. Noch gibt es aber auch Skigebiete, die ihre Pisten für weniger als 30 Euro für Wintersportbegeisterte öffnen. 22 Euro muss man löhnen, wenn man einen Tag lang die sieben Pistenkilometer von Raggal in Vorarlberg befahren will.

Besonders kreativ zeigen sich heuer die Nachbarn aus der Schweiz. Der Nobelskiort St. Moritz hat keine festen Preise, dafür aber den "Snow Deal" eingeführt. Die Preisgestaltung leitet sich aus der Nachfrage am Skitag ab. Je mehr Skifahrer auf die Pisten drängen, desto teurer wird es. Frühbucher, die ihre Tickets zumindest 15 Tage vor dem Skitag kaufen, bekommen außerdem einen Rabatt von bis zu minus 30 Prozent. Eine Idee, die Oberösterreichs Skigebiete vorerst nicht aufgreifen wollen, wie Helmut Holzinger, Geschäftsführer der Hinterstoder/Wurzeralm-Seilbahnen (HiWu), sagt.

"Ich kann nicht an einem schönen Tag, wenn alle frei haben, plötzlich 20 Prozent Aufschlag verlangen", sagt er. Er glaube nicht, dass sich Skifahrer ihr Ticket wegen eines Rabatts im Vorhinein kaufen. "Wer will dann schon bei Schneefall und Wind fahren, nur weil es billig ist?". Pistenqualität zähle, nicht der Preis.

57 Euro kostet eine Tageskarte für Erwachsene in Kitzbühel. Damit ist das Skigebiet das teuerste in ganz Österreich, gefolgt von Saalbach (55 €)

22 Euro verlangt das Skigebiet Raggal/Walsertal für eine Tageskarte. Billiger ist es nirgendwo.

250 Pistenkilometer und 148 Gondeln und Lifte stehen den Sportlern in den größeren oberösterreichischen Skigebieten zur Verfügung.

Kartenpreise im Vergleich zum Vorjahr

Dachstein-Region West

Preise +1,20 €

Erwachsene: 44,90 €

Jugend: 28,30 €

Kind: 20,20 €

Pistenkilometer: 77

Saisonstart: 8.12.

Dachstein-Krippenstein

Preise +1,10 €

Erwachsene: 40,60 €

Jugend: 28,20 €

Kind: 19,00 €

Pistenkilometer: 12

Saisonstart: 22.12.

Feuerkogel

Preise +1,00€

Erwachsene: 38,70 €

Jugend: 25,60 €

Kind: 16,40 €

Pistenkilometer: 16

Saisonstart: 15.12.

Hinterstoder- Höss

Preise +1,00€

Erwachsene: 44,50 €

Jugend: 35,50 €

Kind: 3,00 €

Pistenkilometer: 40

Saisonstart: 30.11.

Forsteralm-Gaflenz

Preise +1,50€

Erwachsene: 29,50 €

Jugend: 21,00 €

Kind: 15,00 €

Pistenkilometer: 16

Saisonstart: 8.12.

Hochficht

Preise +1,00€

Erwachsene: 40,00 €

Jugend: 26,00 €

Kind: 3,00 €

Pistenkilometer: 20

Saisonstart: 1.12.

Kasberg

Preise +1,00€

Erwachsene: 40,00 €

Jugend: 32,00 €

Kind: 3,00 €

Pistenkilometer: 21

Saisonstart: 1.12.

Wurzeralm

Preise +1,00€

Erwachsene : 41,50 €

Jugend: 33,00 €

Kind: 3,00 €

Pistenkilometer: 22

Saisonstart: 8.12.

Sternstein

Preise +1,50€

Erwachsene : 32,50 €

Jugend: 29,50 €

Kind: 20,00 €

Pistenkilometer: 5

Saisonstart: 1.12.

