So viel kostet die Tempo-140-Teststrecke

HAID/SATTLEDT. Seit Mittwoch wird ein Jahr lang Tempo 140 auf insgesamt 120 Autobahn-Kilometern getestet. Wie nun bekannt wurde, kostet der Pilotversuch auf zwei Abschnitten der A1 311.414 Euro.

Tempo 140 wird ein Jahr lang getestet. Bild: (Alexander Schwarzl)

Der größte Posten betrifft sogenannte Begleitmaßnahmen, zum Beispiel die Vorher-Nachher-Messungen von Lärm, Luftgüte, Durchschnittsgeschwindigkeit und Unfallzahlen. Das macht rund 250.000 Euro aus. Weitere 33.414 Euro wurden für zwei Inserate veranschlagt, heißt es in dem Bericht. 28.000 Euro kosten die Tafeln: 33 Tafeln mit der Aufschrift "140 km/h" mit je zwei Zusatztafeln zu Uhrzeit und Streckenlänge sowie acht Tafeln, die das Ende der 140 km/h-Strecke kennzeichnen. Das berichtet die Tageszeitung "Der Standard" unter Berufung auf eine Anfragebeantwortung durch Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) an den grünen Bundesrat David Stögmüller.

Positive Bilanz

Die oberösterreichische Polizei hat über den ersten Tag mit einem Tempolimit 140 auf einem ausgewählten Abschnitt der Westautobahn (A1) eine "positive Bilanz" gezogen. "Die Lenker haben die erlaubte höhere Höchstgeschwindigkeit eingehalten," resümierte der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich David Furtner.

Die Polizei war demnach mit Lasermessgeräten und Zivilstreifen nicht nur in dem ausgewählten Abschnitt, sondern wie immer auf allen Autobahnen in Oberösterreich unterwegs. Für Furtner besonders erfreulich: Es gab bei der Strecke mit dem Limit von 140 km/h nicht nur keine Geschwindigkeitsüberschreitungen, sondern auch keine Unfälle oder andere dramatische Vorfälle. Für eine ausführlichere Zwischenbilanz sei ein Tag aber zu kurz. Die Kontrolltätigkeit werde wie bisher fortgesetzt.

Zwischenbilanz zum #140er auf der A1 in Sattledt: viel (künstliche) Aufregung im Vorfeld, dafür keine Probleme am 1. Tag. Alles entspannt! pic.twitter.com/b07UViDw1d — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 1. August 2018

Video: Tempo-140-Teststrecken gehen auf der A1 in Betrieb

Seit Mitternacht gilt in der Nacht auf Mittwoch das neue Tempo-140-Limit auf der Westautobahn (A1) zwischen Haid und Sattledt sowie in Niederösterreich zwischen Oed und Melk. Doch was bringt der von Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) initiierte Testbetrieb? Sind 140 km/h tatsächlich das obere Limit, ohne gestraft zu werden? Und welche Auswirkungen sind zu erwarten? Die OÖNachrichten geben zum Start des Tempo-140-Testbetriebs Antworten auf sechs häufige Fragen.

Was wird beim Probebetrieb genau getestet und was kommt danach?



Die Asfinag macht laut Verkehrsministerium Vorher-nachher-Messungen von Lärm, Luftgüte, Unfallzahlen und Durchschnittsgeschwindigkeit. Ist bis zum Ende der Testphase im August 2019 die Verkehrssicherheit weiter gegeben und sind die Lärm- und Luftwerte in Ordnung, dann will Verkehrsminister Hofer das Tempolimit auf weitere Autobahnen ausweiten. Dafür komme allerdings weniger als die Hälfte der Autobahnkilometer in Österreich in Frage.

Welche Toleranzgrenze gilt beim Probebetrieb, bevor gestraft wird?



In Oberösterreich wird laut Polizei ab dem elften Stundenkilometer gestraft, das hieße ab Tempo 151. Allerdings würden noch fünf Prozent Eichtoleranz dazukommen, womit man künftig zwischen Haid und Sattledt 158 Stundenkilometer fahren könnte, ohne das Radargerät auszulösen. In Niederösterreich ist die Polizei strenger: Hier wird bereits ab Messwerten von 145 Kilometern pro Stunde gestraft, wie der Leiter der niederösterreichischen Polizeiverkehrsabteilung sagt. Oberösterreichs Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) bestätigte den OÖNachrichten eine Messtoleranz von zehn Kilometern pro Stunde auf der Autobahn. Das höhere Limit gilt übrigens nur tagsüber und bei optimalen Fahrbedingungen. Bei Schlechtwetter müssen Autofahrer ihre Geschwindigkeit anpassen.

Steigt das Unfallrisiko, wenn Autofahrer schneller unterwegs sind?



Ja, weil selbst bei nur 10 km/h höherer Geschwindigkeit der Bremsweg länger wird – auf trockener Fahrbahn um 14 Meter und bei Regen um 18 Meter. In Deutschland, wo es etwa auf der Hälfte der Autobahnen kein Tempolimit gilt, gab es pro tausend Autobahnkilometer im Vergleich zu Österreich um 51 Prozent mehr Verkehrsunfälle, um 65 Prozent mehr Verletzte sowie um ein Viertel mehr Verkehrstote auf Autobahnen. In Ländern mit niedrigeren Tempolimits sind die Zahlen an Verkehrstoten verhältnismäßig geringer.

Wie wirkt sich das neue Tempolimit 140 auf die Umwelt aus?



Laut Berechnungen des Bundesumweltamts erhöht sich bei einem durchschnittlichen Auto, das mit 140 Kilometern pro Stunde unterwegs ist, der Ausstoß von Stickoxiden im Vergleich zu Tempo 130 um 16,4 Prozent. Beim Feinstaub sind es 18,6 Prozent mehr, der CO2-Ausstoß und der Treibstoffverbrauch steigen um 10,6 Prozent (siehe Grafik).

Wie sehr steigt die Lärmbelastung für die Anrainer?



Tempo 140 statt 130 führt zu einer Lärmzunahme, die laut Bundesumweltamt etwa der Erhöhung des Verkehrsaufkommens um 18 Prozent entspricht.

Was spricht für Tempo 140 auf Österreichs Autobahnen?



Schon heute sind die meisten Autofahrer auf Autobahnen schneller als mit 130 km/h unterwegs. Eine Umfrage des ÖAMTC ergab jedoch, dass nur ein Drittel der Befragten sich auch für höhere Tempolimits aussprechen. Österreichs größter Autofahrerclub sei grundsätzlich offen für Tempo 140, empfiehlt aber, die Geschwindigkeitslimits bei ungünstiger Witterung elektronisch zu senken.



Wie sinnvoll ist die Teststrecke? Das sagen unsere Redakteure:

