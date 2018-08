So trocken war es seit 166 Jahren nicht mehr

LINZ. Nur 265 Millimeter Niederschlag in Linz. Höhepunkt der viertlängsten Hitzewelle aller Zeiten steht bevor: Am Donnerstag erreichen die Höchstwerte 36 Grad.

Neun Starkregentage würden ausreichen, um in Linz die Niederschlagsmenge des laufenden Jahres zu erreichen. 265 Millimeter (265 Liter pro Quadratmeter) fielen von 1. Jänner bis heute. So wenig wie seit 166 Jahren nicht mehr. In einem durchschnittlichen Jahr sind es mit 526 Millimetern in diesem Zeitraum fast doppelt so viel.

Von der extremen Trockenheit sind vor allem der Zentralraum und große Teile des Innviertels betroffen. Aussicht auf Besserung gibt es nicht. "Die kommenden vier Wochen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit kaum Niederschlag bringen. Bis Mitte August gibt es, abgesehen von wenigen lokalen Gewittern, gar keinen", sagt ZAMG-Meteorologe Bernhard Niedermoser. Die Kaltfront, die kommende Woche über Oberösterreich ziehen soll, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Zahlreiche besorgte Anrufe hat Niedermoser in den vergangenen Wochen von Bauern erhalten. Viel Mut konnte er ihnen nicht machen, denn die Auswirkungen auf Flora und Fauna sind enorm: "Die Vegetation fängt im Durchschnitt 14 Tage früher an. Der Holler ist heuer sechs Wochen zu früh reif." Einzig für den Wein sei diese Entwicklung erfreulich.

Eine "Heißzeit" droht

"Wenn man dieser Tage das Haus verlässt, kann man fühlen, was auf uns zukommt", sagt Landesrat Rudi Anschober (Grüne) und spricht damit einmal mehr den Klimawandel an. Ein neues Szenario hierfür gibt es von renommierten Wissenschaftern aus Potsdam. Ihnen zufolge könnte sich die Erde langfristig um etwa vier bis fünf Grad Celsius erwärmen und der Meeresspiegel um bis zu 60 Meter steigen. Statt einer Warmzeit drohe eine Heißzeit. "Aber wir wollen keine Panik verbreiten. Noch ist vieles korrigierbar", sagt Anschober. Vom Erreichen der Pariser Klimaziele sei auch Oberösterreich noch weit entfernt. Zwischen 1990 und 2016 nahmen die Treibhausgas-Emissionen im Land um 3,1 Prozent zu. Dadurch geht es heuer auch den oberösterreichischen Gletschern wieder ans Eis. "Wenn auch der September warm und trocken bleibt, droht ihnen ein ganz schlimmes Jahr", sagt Niedermoser. Spätestens 2070 werde es in Österreich keine Gletscher mehr geben.

Knapp 40 Grad in Innenstädten

Und dabei wird der Sommer 2018 erst jetzt richtig heiß auf einen neuen Hitzerekord. Am Donnerstag ist es so weit, verspricht ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer. Dann wird heuer der bisherige Höchstwert von 35,0 Grad, gemessen am 1. August in Schärding, "Schnee von gestern" sein. Denn eine Südwestströmung von Nordafrika bringt uns am Donnerstag verbreitet Höchstwerte von 36 Grad – vor allem im Zentralraum, im Innviertel und den Föhntälern des Berglands. In den Innenstädten kann das Quecksilber sogar noch weiter steigen. Außer Reichweite dürfte allerdings der "Allzeitrekord" vom 28. Juli 2013 in Bad Goisern bleiben. Damals wurden 39,2 Grad gemessen. Bis kommenden Dienstag erwartet Haslhofer Tageshöchstwerte um 30 Grad, mit einer 27-Grad-Unterbrechung am Freitag und Samstag. Ab Sonntag sind aber wieder lupenreine Hitzetage prognostiziert, erst ab Mitte kommender Woche sollte kühlere Luft vom Atlantik dem großen Schwitzen ein Ende machen.

Dann wird Oberösterreich die viertlängste Hitzewelle seit Beginn der Tagesmaxima-Messungen im Jahr 1931 hinter sich haben, sagt ZAMG-Meteorologe Alexander Orlik. Seit 28. Juli liegt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur bei 30 Grad. Bis einschließlich Dienstag werden es 18 solcher Tage hintereinander sein.

Mehr waren es bisher nur in den Jahren 1971 (28 Tage), 2003 (27 Tage) und 1994 (22 Tage).



Die zehn heißesten Tage in Oberösterreich bisher

28. Juli 2013 Bad Goisern 39,2°

Bad Goisern 6. Juli 1957 Enns 39,0°

Enns 27. Juli 1983 Sankt Wolfgang 38,5°

Sankt Wolfgang 22. Juli 2015 Schärding 38,2°

Schärding 27. Juli 1983 Steyr-Stadtgut 38,2°

Steyr-Stadtgut 7. Juli 1957 Waizenkirchen 38,0°

Waizenkirchen 5. Juli 1950 Freistadt 38,0°

Freistadt 21. August 1943 Hörsching 38,0°

Hörsching 27. Juli 1983 Enns 38,0°

Enns 5. Juli 1950 Steyr 38,0°

