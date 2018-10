Smartphones durch neue Betrugsmethode ergaunert

LINZ. Wie das Landeskriminalamt Oberösterreich mitteilte, ist es in letzter Zeit immer häufiger zu Bestellbetrügereien in Zusammenhang mit Smartphones gekommen. Teure Geräte werden durch eine neue Betrugsmasche rechtswidrig ergaunert.

Der unbekannte Täter geht dabei besonders raffiniert vor. Ausgestattet mit einer falschen Identität und E-Mail-Adressen, die nicht nachvollziehbar sind, zeigt der Betrüger auf Verkaufsplattformen im Internet verstärktes Interesse an Smartphones, welche zum Kauf angeboten werden.

Nach der Einigung mit dem Verkäufer bezüglich des Kaufpreises, gibt er an, dass er vorher bereits bei einem Handykauf im Internet betrogen worden sei. Daher ersucht er den Verkäufer um die Übermittlung eines elektronischen Identitätsdokuments, um sich die Echtheit des Verkäufers bestätigen zu lassen. Wie es Usus ist, wird dieses Dokument per E-Mail oder Messenger-Dienst an den Käufer verschickt.

Im Anschluss schließt der unbekannte Täter mit diesem Identitätsdokument via Internet einen Vertrag mit einem Mobilfunkanbieter ab, welche mit teuren Mobiltelefonen werben. Als Lieferadresse für die bestellten Smartphones werden stets großräumige und unübersichtliche Gewerbebetriebe oder leerstehende Wohnungen angegeben, wo der unbekannte Täter bereits auf den Paketzusteller wartet. Gegen eine Unterschrift wird dem Täter das neue Mobiltelefon ausgehändigt, da dieser die Personalien der gestohlenen Identitäten elektronisch auf seinem Handy vorzeigen kann.

Im Stadtgebiet von Linz gibt es derzeit etwa 25 bis 30 Anzeigen von Personen, welche auf diese Art und Weise zu Schaden gekommen sind, wobei sich die Geschädigten über das gesamte Bundesgebiet erstrecken. Bisher konnte eine russische Tätergruppe mit den Vorfällen in Verbindung gebracht werden.

