Sieben Bewohner aus brennendem Haus gerettet

LINZ. Feuer ist in der Nacht auf Dienstag in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Schumpeterstraße in Urfahr ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete sieben Bewohner aus dem Gebäude.

Die Berufsfeuerwehr Linz und die Freiwillige Feuerwehr St. Magdalena wurden gegen 00:50 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Schumpeterstraße in Linz-Urfahr alarmiert. Die betroffene Wohnung befindet sich im dritten Stockwerk eines Mehrparteienhauses. Die Bewohnerin der Wohnung konnte sich nach Ausbruch des Feuers noch selbst zu einer Nachbarin retten, von wo aus die Feuerwehr alarmiert wurde. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte trat Rauch aus mehreren Fenstern aus und das Treppenhaus war bis in das Erdgeschoß verraucht.

Die Bewohner des vierten Stockwerks mussten von Atemschutztrupps gerettet werden, so der Einsatzleiter Mario Leidinger von der Berufsfeuerwehr Linz. Sie wurden mit Fluchtmasken ins Freie gebracht. Die Bewohner der unteren Etagen konnten in ihren Wohnungen bleiben. Insgesamt wurden von der Berufsfeuerwehr sieben Personen gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Gegen drei Uhr früh konnte "Brand aus" gegeben werden. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, und die Wohnungen im darüberliegenden Stockwerk sind zur Zeit nicht bewohnbar. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar.

