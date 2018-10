"Sie wussten, dass sie der Miss Austria Corporation gehören"

LINZ. Die eigenwilligen Ansichten von Missen-Macher Jörg Rigger.

Daniela Zivkov (li.) und Neo-Miss Austria Izabela Ion Bild: Wolfgang Simlinger

Die Unterstützungserklärungen hören nicht auf: "Daniela, du bleibst unsere Miss und Punkt", schreibt eine Frau auf der Facebook-Seite der abgesetzten Miss Austria, Daniela Zivkov. Viele – darunter auch Ex- Miss Silvia Schachermayer – haben der 21-Jährigen in den vergangenen Tagen hier Mut zugesprochen.

Wegen angeblicher Verstöße gegen den Lizenzvertrag hat Rigger, wie berichtet, veranlasst, dass die Oberösterreicherin Zivkov ihren Titel wieder abgeben muss. Krone und Schärpe gehen nun an die bisherige Vize-Miss Izabela Ion (24) aus Vorarlberg. Diese habe den Titel bereits angenommen, berichtet Rigger den OÖNachrichten.

Lappalien als "Skandale"

Was hat Zivkov aus Sicht des Missen-Chefs eigentlich verbrochen? Es sind offenbar vor allem drei Lappalien, die Rigger, als "unentschuldbare Verstöße gegen den Lizenzvertrag" interpretiert.

Am 8. September besuchte Zivkov als Miss Austria das Brückenpicknick in Steyr und trug dabei die Schärpe der Miss Oberösterreich und nicht jene der Miss Austria. Auch im aktuellen Polizeimagazin ist sie in einer Werbeeinschaltung für die anstehenden Vorwahlen der Miss Oberösterreich mit der falschen Schärpe abgebildet. Und schließlich der – laut Rigger – "gröbste Verstoß": In einem Zeitungbericht war Zivkov, als sie bereits Miss Austria war, mit jenem Auto abgebildet, das sie als Miss Oberösterreich gewonnen hatte. Der Werbepartner von Miss Austria ist jedoch eine andere Automarke. Zivkov betont, dass sie keinen Einfluss darauf hatte, welche Bilder für den Bericht auswählt wurden. Außerdem sei ihr das Miss Austria-Auto nie übergeben worden . Rigger sagt, dass Zivkov das Auto, "das abholbereit dagestanden ist", einfach nicht in Anspruch genommen habe.

Inzwischen haben beide Seiten ihre Anwälte eingeschaltet. "Für mich ist das rufschädigend, was mir der Herr Rigger da unterstellt", sagt Zivkov. "Wir haben ein Schreiben erhalten, in dem Zivkov jede Schuld von sich weist, das werden wir bald beantworten und Beweise mitliefern", sagt Rigger. "Auf diese Beweise bin ich schon gespannt", gibt sich Zivkov kämpferisch." Der Missen-Chef kritisiert Zivkov: "Sie war für uns nicht erreichbar. Wir haben meistens nicht gewusst, was sie macht. "Haltlos" seien diese Anschuldigungen, entgegnet Zivkov.

Die Kandidatinnen der Miss Austria seien anfangs über die Pflichten informiert worden: "Sie wussten, was es bedeutet, Miss Austria zu sein. Nämlich, dass sie dann der Miss Austria ein Jahr lang gehören. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal, aber so ist es." Denn schließlich sei die Miss Austria für Rigger: "Das beste Marketingtool meiner Firmengruppe." Befürchtet Rigger durch den Streit einen Imageverlust für die Miss Austria? "Im Gegenteil."

