„Sie waren von Anfang an meine Kinder“

Elke Salzbacher (50) aus Freistadt hat zwei Pflegekinder großgezogen

Elke Salzbacher Bild: privat

Elke Salzbachers Sohn ist 17 Jahre alt, ihre Tochter 14. Der Bursch macht eine Lehre, das Mädchen geht noch in die Schule. Sie hat die beiden von klein auf umsorgt, aktuell übersteht man gemeinsam die Pubertät. Doch es gibt einen Unterschied zu anderen Familien: Die zwei sind Pflegekinder, sie haben andere leibliche Eltern.

„Mein Sohn ist zu uns gekommen, als er zweieinhalb Monate alt war, meine Tochter mit 13 Tagen“, sagt Salzbacher. In beiden Fällen konnten sich die leiblichen Eltern aus unterschiedlichen Gründen nicht um die Kinder kümmern.

„Für mich waren sie von Anfang an emotional gesehen meine Kinder“, erzählt die 50-Jährige. Trotzdem hielt sie den Kontakt zu den biologischen Familien aufrecht: „Wir haben sie einmal im Monat besucht. Es ist wichtig, dass Kinder ihre Wurzeln kennen.“ Gerade jetzt, in der Pubertät, spiele das für ihre Kinder eine Rolle: „Sie müssen schauen, wo sie hingehören.“

Aufgrund ihrer besonderen Situation brauchen Pflegekinder oft mehr Betreuung, Förderung, Aufmerksamkeit als andere Kinder. Auch werde man wegen der Kontrollen durch das Jugendamt genauer beobachtet als die meisten Familien. Elke Salzbacher hat das alles selbst und bei anderen Pflegeeltern erlebt, mit denen sie sich regelmäßig zum Austausch trifft: „Es gibt viele, die schnaufen. Aber es ist bereichernd, und der Gedanke, die Kinder würden in einem Heim aufwachsen, unvorstellbar.“

Das Leben mit ihren Kindern hat sie so sehr geprägt, dass sie sogar ihren Beruf gewechselt hat: Früher übte sie eine kaufmännische Tätigkeit aus, jetzt ist sie in einer sozialen Einrichtung, einem Eltern-Kind-Zentrum in Freistadt, beschäftigt. Ihre Freizeit verbringt Elke Salzbacher gerne in ihrem Garten oder mit ihren Freunden. Als wichtige Eigenschaften, die Pflegemütter und -väter mitbringen sollten, nennt sie Optimismus, Ruhe, Zuversicht, Weltoffenheit. „Und starke Schultern.“

Heute wird Elke Salzbacher ab 7.40 Uhr auf Life Radio in der Reihe „Oberösterreichs Helden des Alltags“ vorgestellt.

