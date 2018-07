Sie macht aus jeder Blüte etwas Schönes

Elke Lumetsberger ist neue Landesinnungsmeisterin der Floristen.

Elke Lumetsberger, Landesinnungsmeisterin der Gärtner und Floristen

Es wird eine spannende Zeit!“ Die Vorfreude auf ihre neue Tätigkeit ist Elke Lumetsberger deutlich anzumerken. Die 38-Jährige ist diese Woche offiziell zur neuen Landesinnungsmeisterin für die Gärtner und Floristen bestellt worden. 991 solcher Betriebe gibt es aktuell in Oberösterreich. Auf Lumetsberger kommt viel Arbeit zu: „Ich möchte die hohe handwerkliche Qualität im Gewerbe aufrechterhalten und das Bewusstsein schärfen für die Arbeit, die dahintersteckt.“

Für die Vorchdorferin ist es zudem wichtig, ihren Branchenkollegen mit einem breiten Kursangebot vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten. Denn neben handwerklichem Geschick und Kreativität würden vor allem Übung und Erfahrung einen guten Floristen und Gärtner ausmachen.

Den Traum, als Floristin zu arbeiten, hat Lumetsberger schon in jungen Jahren verfolgt. Vom Vater, einem gelernten Tischler, bekam sie das handwerkliche Geschick mit auf den Weg. Die Liebe zur Natur war schon immer vorhanden. „In meinem Bücherregal stehen nur Pflanzenbücher. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt Lumetsberger.

Sie absolvierte die Lehre und wagte 2010 schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit. Erst führte sie in Traun ihr eigenes Unternehmen, seit 2014 ist Lumetsberger mit ihrer Familie in Vorchdorf zu Hause. In dem kleinen Bauernhof mit Garten, den sie mit ihrem Lebensgefährten renoviert, ist auch ihr Unternehmen „floral elements“ untergebracht.

Aktuell ist der Betrieb noch ein Ein-Personen-Unternehmen: Demnächst will Lumetsberger aber Mitarbeiter einstellen. Die Schwerpunkte liegen auf Hochzeiten, Eventfloristik sowie Blumenschmuck für Unternehmen.

Neben Blüten und Pflanzen widmet die Vorchdorferin ihre ganze Aufmerksamkeit ihrem zweijährigen Sohn und verbringt jede freie Minute in der Natur. Die Lieblingsblume der Meisterfloristin? „Da kann ich mich nicht einschränken. Jede Blüte ist einzigartig und hat etwas Besonderes.“

