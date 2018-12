Sicherheit im Stift: Bettler, Diebe und zwielichtige Gestalten

ST. FLORIAN. Im Stift St. Florian wurden in den vergangenen Jahren die Sicherheitsmaßnahmen mehrmals nachgeschärft.

Propst Johann Holzinger verstärkte die Sicherheitsmaßnahmen im Stift Bild: Volker Weihbold

Den 9. März 2016 wird Pfarrer Franz Starlinger aus Laakirchen wohl nie vergessen können. Damals wurden er und seine Mitarbeiterin im Pfarrbüro zu Opfern eines brutalen Raubüberfalles. Drei Täter fesselten die beiden im Pfarrbüro und konnten nach dem Raub mit etwa 3000 Euro Beute unerkannt flüchten. Viele Pfarren in Oberösterreich haben nach diesem Vorfall ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärkt.

"Dieser Überfall in Laakirchen war auch bei uns der Auslöser, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt etwas tun", sagt Johann Holzinger, Propst des Stifts in St. Florian. Ein Raubüberfall ist den Chorherren in St. Florian zwar bisher erspart geblieben, aber mit Dieben und Bettlern haben die Augustiner schon so manche ungute Erfahrung gemacht. "Einmal sind plötzlich vor meinem Büro in der Prälatur 15 ausländische Bettler gestanden. Die Stimmung war aggressiv. Da macht man sich schon so seine Gedanken", sagt der Propst. Im selben Jahr wurde bei einem seiner Mitbrüder im Stift eingebrochen. Neben Bargeld erbeutete der Dieb mehrere Eintrittskarten für die Salzburger Festspiele.

Moderne Alarmanlagen

Mehrere Sicherheitsworkshops hat es seither gemeinsam mit der Landespolizeidirektion im Stift gegeben. Propst Holzinger wird eine Kamera und einen elektronischen Türöffner bei seinem Büro installieren lassen. Die Kunstschätze im Chorherren-Stift sind mit aufwändigen Alarmanlagen gesichert worden. "Diese Anlage ist direkt mit dem Bezirkspolizeikommando verbunden, wenn sie ausgelöst wird, kommen sofort mehrere Streifenwagen", sagt Holzinger. Dass diese Alarmanlagen funktionieren, wissen die Chorherren nach mehreren Fehlalarmen genau. "Es ist leider vorgekommen, dass Mitbrüder selbst aus Versehen die Anlage ausgelöst haben. Das kostet dann jedes Mal mehr als 100 Euro." Nachsatz: "Aber besser es kommt die Polizei einmal zu oft, als einmal zu wenig." (hip)

