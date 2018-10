Seriendieb (38) mit gestohlenem Moped erwischt - festgenommen

TREFFLING. Mehrere Diebstähle konnten einem 38-jährigen Tschechen nachgewiesen werden, der am Dienstag auf der A7 geschnappt wurde.

Der arbeits- und obdachlose Mann aus Tschechien wurde am Dienstag bei der Autobahnausfahrt in Treffling von der Polizei aufgehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der 38-Jährige mit einem gestohlenen Mofa unterwegs war. Das Zweirad hatte der Verdächtige Ende September in Vorderweißenbach gestohlen. Kennzeichentafel und Helm hatte der Tscheche in Bad Leonfelden entwendet, ein weiteres Kennzeichen stahl er in Hellmonsödt. Der Verdächtige hatte noch weitere Gegenstände bei sich, die eindeutig Diebstählen im Bereich Bad Leonfelden und Vorderweißenbach zugeordnet werden konnten. Der 38-Jährige wurde festgenommen, das Mofa und das Diebesgut wurden sichergestellt.

Dem Mann konnten weiters zwei Autoeinbrüche, ein E-Bike-Diebstahl, Diebstähle von Werkzeug und Kleidungsstücken sowie zwei Urkundenunterdrückungen nachgewiesen werden. Der Tscheche war nicht geständig, er wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.

