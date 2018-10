Seltene Sichtung: Goldschakale in Pucking erlegt

PUCKING. Wochenlang haben Jäger im Raum Pucking/Allhaming gerätselt, welches fuchsähnliche Tier immer wieder von ihren Wildkameras festgehalten wurde. Nun ist klar: Es handelte sich um Goldschakale.

Goldschakal Bild: privat (Privat)

„Es ist wirklich sehr selten, dass in Oberösterreich ein Goldschakal vorkommt“, sagt Christopher Böck vom Landesjagdverband. Etwa drei Sichtungen pro Jahr werden laut Böck verzeichnet. Dass im Raum Pucking in zwei Wochen gleich zwei Tiere gesehen und auch erlegt worden sind, sei tatsächlich ungewöhnlich, sagt Böck. Und er glaubt, dass noch mehr in dieser Gegend umherstreifen.

Von Oktober bis März darf der Schakal geschossen werden. Bisher habe es mit den fuchsähnlichen Goldschakalen in Oberösterreich keine Probleme gegeben, sagt Böck.

Christopher Böck im Life Radio-Interview:

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema