Schwerer Unfall in Palting

PALTING. Ein schwerer Verkehrsunfall in Palting (Bezirk Braunau) passierte am Montagabend.

Auf der L505, der Mattseer Straße, krachte am Montagabend um kurz nach 18 Uhr ein mit zwei jungen Männern besetzter VW Golf IV bei einem Überholmanöver in Palting frontal in einen BMW i3.

Laut Polizei starben die beiden Insassen des Pkw noch an der Unfallstelle, der Lenker des Elektroautos wurde ins Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle im Einsatz waren zwei Notärzte, mehrere Rettungsfahrzeuge sowie die Feuerwehren Palting und Berndorf/Salzburg.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema