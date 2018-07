Schwerer Unfall: Mühlviertler wich mit 1,9 Promille einem Reh aus

HELFENBERG. Weil er ,nach eigenen Angaben, einem Reh ausweichen wollte, überschlug sich der Pkw eines 24-jährigen Mühlviertlers. Ein Alkotest verlief positiv: 1,9 Promille.

Es war fünf Minuten vor Mitternacht, als ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach am Sonntag mit seinem Pkw in Helfenberg auf dem Nachhauseweg war. Offenbar hatte er zuvor ausgiebig getrunken. In einem Waldstück verriss der junge Mann seinen Pkw plötzlich nach rechts. Das Auto überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Eine zufällig vorbeikommende Verkehrsteilnehmerin verständigte die Einsatzkräfte. Zwei Feuerwehren mussten den Mann aus dem Pkw befreien, bevor er mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Rohrbach gebracht werden konnte.

Bei der Polizei gab er an, dass ein Reh über die Fahrbahn gelaufen sei. Ein Alkotest verlief mit 1,9 Promille positiv. Am Pkw entstand Totalschaden.

