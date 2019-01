"Schneefall so intensiv, dass man mit dem Räumen nicht nachkommt"

LINZ. Am Wochenende ist zeitweise starker Schneefall zu erwarten. Von Nordtirol über Salzburg bis zum Mostviertel werden verbreitet 20 bis 100 Zentimeter Neuschnee erwartet. Auch Oberösterreich bleibt nicht verschont. Die bereits erhebliche oder große Lawinengefahr dürfte sich weiter verschärfen.

Schnee so weit das Auge reicht, hier in Mittersill im Salzburger Land. Bild: APA

„Der Schneefall wird am Samstag speziell im Gebiet zwischen dem Wolfgangsee, Spital am Pyhrn, Bad Ischl, Bad Goisern und Windischgarsten so intensiv, dass man mit dem Schneeräumen nicht mehr nachkommen kann“, sagt Josef Haslhofer von der ZAMG. „Da werden abgestellte Autos so schnell unter einer Schneehaube verschwinden, dass man Mühe hat, sie wiederzufinden.“

Im Flachland werden die Temperaturen morgen leicht ansteigen, nachmittags dürfte der Schneefall dort in Schneeregen übergehen. „Durch den starken Wind wird der schwere Schnee überall an Hauswänden ‚picken‘ bleiben, Bäume können unter der schweren Last knicken und Stromleitungen kappen“, sagt Haslhofer. Bis ein Meter Neuschnee in höheren Lagen, bis 30 Zentimeter im Flachland werden von der weißen Pracht dazukommen. Am Sonntag wird es wieder eine Spur kälter, die Niederschläge werden aber weniger.

Auch kommende Woche ist immer wieder mit teils intensivem Schneefall zu rechnen. Speziell am Dienstag legt auch der Wind wieder zu. Die Folge: Schneeverfrachtungen auf den Straßen und große Lawinengefahr in den Bergen.

„Für die Natur ist die dicke Schneeauflage ein Segen“, sagt der Gmundner Gartenexperte und Naturbeobachter Heinrich Metz. „Unter dem Schnee bleibt die Temperatur konstant bei null Grad, das ist für die Pflanzenwurzeln wie eine Thermodecke.“ Was Metz derzeit besonders auffällt, sind die vielen Maulwurfshügel, die in den Wiesen durch die Schneedecke brechen. „Das ist ein Zeichen, dass die Maulwürfe jetzt eifrig unterirdische Nahrungsdepots mit Regenwürmern anlegen.“ Ein Indiz dafür, dass sie sich auf eine längere tiefwinterliche Wetterphase einstellen.

Schneewarnungen für die nächsten fünf Tage:



(Die Karte zeigt die aktuelle Warnsituation. Die Gemeinden sind entprechend der jeweils höchsten Warnstufe eingefärbt. Klicken Sie auf die Karte um zu den aktuellen Wetterwarnungen der ZAMG zu gelangen.)

Schnee im Großteil Österreichs

Von Nordwesten her strömt weiterhin feuchte Luft zu den Alpen und bringt in den nächsten Tagen dem Großteil Österreichs Schnee, in tiefen Lagen stellenweise auch Regen. "Die größten Neuschneemengen kommen von Freitag bis Montag an der Nordseite der Alpen zusammen", sagt Haslhofer. Der Schwerpunkt wird dabei im Gebiet vom Tiroler Unterland über Salzburg bis zum Bergland von Oberösterreich und Niederösterreich sowie in der nördlichen Obersteiermark liegen. "Hier sind am Wochenende verbreitet 20 bis 100 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, im Hochgebirge sogar noch etwas mehr."

Auch im Flachland von Nord- und Ostösterreich kann es am Wochenende zeitweise schneien, in tiefen Lagen auch regnen. Kaum Niederschläge bringt das Wochenende im Süden Österreichs, hier kann sich auch länger die Sonne zeigen.

Durch den Neuschnee und die Rückreisewelle am Ende der Weihnachtsferien muss man auch mit Problemen auf den Straßen und Bahnlinien rechnen. Das betrifft die Verbindungen zu vielen Skigebieten, aber auch Hauptverkehrsadern, wie die Tauernautobahn (A10), Teile der Westautobahn (A1) und die Außenring-Autobahn (A21). Durch den Wind sind Schneeverwehungen möglich und der in tiefen Lagen teils nasse und somit schwere Schnee kann Bäume zum Umstürzen bringen.

Auch in den kommenden Woche dürfte von Nordwesten her weiterhin feuchte Luft zu den Alpen strömen und im Großteil Österreichs zeitweise Schneefall bringen, in tiefen Lagen zum Teil auch Regen.

Aktuelle Schneehöhen

Auf dem Kasberg freut man sich aktuell über eine Schneehöhe von 135 Zentimetern. 40 bis 60 cm Neuschnee sollen in den nächsten Tagen folgen. In Hinterstoder ist die Schneedecke auf dem Berg bis zu 190 Zentimeter dick. Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee verzeichnete die Wurzeralm. Aktuelle Schneehöhen in Oberösterreich finden Sie hier.

Hier geht's zu allen Webcams aus Oberösterreich.

Was die aktuellen Schneehöhen österreichweit betrifft, so hatte Freitagfrüh die Messtation Rudolfshütte-Alpinzentrum (2.317 Meter) mit 208 Zentimetern die Nase vorne. Dahinter folgten mit 199 bzw. 198 cm der Pitztaler Gletscher und Galzig, beide in Tirol. Am meisten Neuschnee in den vergangenen 24 Stunden wurde mit jeweils 18 Zentimetern beim Rudolfshütte-Alpinzentrum sowie in St. Veit im Pongau registriert.

Unfälle auf Schneefahrbahnen

Bei winterlichen Fahrverhältnissen haben einige kleinere Unfälle ereignet.

In Lasberg im Bezirk Freistadt musste die Feuerwehr zu nächtlicher Stunde ausrücken. Ein Pkw-Lenker war von der Straße abgekommen und in den Seitengraben gerutscht. Das gleiche Schicksal ereilte ein herbeigerufenes Abschleppfahrzeug. Die Feuerwehr beförderte beide Fahrzeuge mit einer Seilwinde zurück auf die Straße.



Bereits am Donnerstag war eine Tschechin in Rainbach (Freistadt) mit ihrem Pkw ins Schleudern geraten und gegen eine Leitschiene geprallt. Die Frau und ihre beiden Kinder wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Feuerwehr Die Feuerwehr führte die Bergungsarbeiten durch.



Fotos: Kienberger

Lawinengefahr behindert auch Reiseverkehr

Um einen Lawinenabgang auf die Tauernautobahn A10 in Salzburg zu verhindern, wird die Asfinag am Freitagnachmittag bei Flachau im Pongau eine kontrollierte Sprengung durchführen. Die Autobahn wird deshalb heute ab 13.30 Uhr für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Sprengung erfolgt aus Gründen der Verkehrssicherheit. Am Samstag steht Urlauber-Schichtwechsel an.

Ähnlich stellt sich die Lage in Tirol dar: "Lebhaft wird der Verkehr am bevorstehenden Wochenende auf allen Durchzugsrouten und vor allem auf folgenden Strecken sein: Auf der Fernpassstrecke (B179), abschnittsweise auf der Inntal Autobahn (A12), der Brennerautobahn (A13), der Eiberg Straße (B173), in den Seitentälern des Inntales wie etwa im Zillertal (B169) sowie auf allen Zubringerstraßen in und aus Skigebieten", betonte Günther Salzmann, stellvertretender Leiter der Tiroler Verkehrsabteilung. Insbesondere am Fernpass sollte von nicht zwingend notwendige Fahrten abgesehen werden.

Die Lawinengefahr bleibt am Freitag auch in der Steiermark auf der zweithöchsten Warnstufe "groß" für die Nordalpen von Dachstein über Hochschwab bis Rax. Der Sturm hat seit Tagen Schnee in Rinnen und Mulden verfrachtet, die Verfrachtung reicht laut Warndienst mittlerweile bis in die Waldzonen hinunter. Zwei Bergstraßen - in die Sölk (L704) und die Pyhrnpass-Straße (B138) - sind mittlerweile gesperrt.

Aufgrund drohender Lawinen sind zwei Verbindungen in der Steiermark gesperrt. Die Landesstraße L704 in das Sölktal hinein darf nicht benutzt werden. St. Nikolai ist somit von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Krisenstab wurde eingerichtet. Auch die Bundesstraßenverbindungen nach Oberösterreich von Liezen nach Kirchdorf ist laut ÖAMTC nicht zu passieren, zumindest bis 18.00 Uhr. Auf mehreren hochgelegenen Bergstraßen gilt Kettenpflicht für alle Fahrzeuge.

Erhebliches Risiko herrscht am Freitag in Niederösterreich in den Ybbstaler Alpen, den Türnitzer Alpen, im Rax-Schneeberg-Gebiet und im Semmering-Wechsel-Gebiet. "An vereisten Hangbereichen darf zudem die Absturzgefahr nicht unterschätzt werden, Gefahrenstellen sind aufgrund der schlechten Sichtbedingungen mitunter schwer zu erkennen", hieß es im Bericht. Auch spontane Entladungen in Form von Schneebrett- und Lockerschneelawinen seien bei zunehmender Schneelast aus dem Steilgelände möglich.

