Schneefall löste Probleme auf den Straßen aus

OBERÖSTERREICH. Wintereinbruch in Oberösterreich: Selbst im Zentralraum und in der Landeshauptstadt wurde es am Mittwochabend weiß. Mehrere Fahrzeuge kamen bei Schneefahrbahn von den Straßen ab, in den Skigebieten gab es untertags Probleme wegen des starken Windes.

In Ried im Traunkreis landete ein Auto im Straßengraben. Bild: www.laumat.at

Am späten Nachmittag und am Mittwochabend hat der Schneefall in den Niederungen vereinzelte Probleme im Straßenverkehr ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren mussten zu mehreren Fahrzeugbergungen ausrücken, unter anderem in den Bezirken Urfahr-Umgebung, Rohrbach und Gmunden.

Bild: "Vorsichtig fahren" hieß es auch in Linz-Urfahr.

Auch auf der Kremsmünsterer Straße im Gemeindegebiet von Ried im Traunkreis (Bezirk Kirchdorf an der Krems) verlor ein Autofahrer auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte in der Straßengraben (siehe großes Bild). Ersthelfer befreiten ihn aus dem Auto und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Kremsmünsterer Straße war zwischen Voitsdorf und Pettenbach rund eine Stunde erschwert passierbar.

Im bayerischen Heldenstein unweit der Grenze zum Innviertel ist ein 40-Tonner bei der Auffahrt von der B12 auf die A94 auf der schneeglatten Fahrbahn umgekippt. Der Lkw-Fahrer – er dürfte zu schnell in eine scharfe Rechtskurve gefahren sein – wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste gesperrt werden, auf der Autobahn kam es ebenfalls zu Behinderungen.

Auch am Donnerstag wieder Schneefall

Starken Wind und Schneefall prognostiziert die ZAMG auch für den morgigen Donnerstag. Der Tag beginnt überwiegend trocken, aber höchstens kurze sonnige Abschnitte sind möglich. Lediglich knapp am Alpenrand kann es ab dem Morgen schneien.

Ab Mittag verdichten sich die Wolken rasch und vor allem im Salzkammergut und der Pyhrn-Region schneit es kräftiger und länger anhaltend bei lebhaftem bis starkem Wind aus West bis Nordwest. Im Innviertel und Zentralraum bleibt es wesentlich trockener.

Am Morgen hat es minus sieben bis minus zwei Grad, die Tageshöchstwerte erreichen minus vier bis bis null Grad. In 1500 Metern Höhe hat es um minus 11 Grad, in 2000 Metern um minus 16 Grad.

Video: Die aktuelle Wettervorhersage

Chaotische Zustände in der Steiermark

Schnee und Sturm haben in vielen Teilen der Steiermark am Mittwoch zum Teil für chaotische Zustände gesorgt, auf den glatten Fahrbahnen sind viele Unfälle passiert. Die Gesäuse-Straße musste nach einem Felssturz bei Hieflau gesperrt werden. Details und Bilder aus den betroffenen Regionen sehen Sie im Video:

Windspitzen von bis zu 80 km/h haben am Mittwoch für Probleme in den Skigebieten gesorgt. Der starke Wind hat zum Teil bereits in den frühen Morgenstunden auf den höhergelegenen Betriebsanlagen Schwierigkeiten bereitet, wie der Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, Helmut Holzinger, sagte.

So konnten etwa in Hinterstoder zwei Schlepplifte (u.a. der "Panoramalift") aufgrund der widrigen Wetterbedingungen erst gar nicht in Betrieb genommen werden. Am Nachmittag musste schließlich auch die Kabinenbahn aufgrund des heftigen Windes gestoppt werden.

Der böige Wind führte auch am Kasberg dazu, dass die Gruppenumlaufbahn nicht in Betrieb genommen werden konnte. "Aufgrund von Sturmböe, die ganz viel Neuschnee mit sich bringen fahren wir heute am 02.01.2019 Teilbetrieb mit ermäßigten Tarifen", hieß es auf der Website der Bergbahnen. Für Mittwoch wurde bis zu 30 Zentimeter Neuschnee prognostiziert, für Donnerstag waren es immerhin noch 15 Zentimeter.

Auf der Wurzeralm war am Mittwoch wegen der heftigen Windböen generell nur ein Teilbetrieb möglich, sagte Holzinger. Weder die "Frauenkarbahn" noch der 4er-Sessellift "Gammeringbahn" waren aus Sicherheitsgründen eingeschaltet. In den Nachmittagsstunden habe schließlich auch der Betrieb des "Kinderlandes" eingestellt werden müssen.

"Die Leute sind aber froh, dass zumindest ein Teilbetrieb sichergestellt werden konnte", sagte Holzinger. Denn die Schneeverhältnisse seien grundsätzlich in den Skigebieten "sehr gut": In Hinterstoder und auf der Wurzeralm sei "ausreichend Naturschnee" (Hinterstoder: 1,90 Meter) vorhanden. Diese "tief winterlichen Bedingungen" würden eine "gute Grundlage" für die weitere Saison bieten.

Auch am Feuerkogel war nur eingeschränkter Liftbetrieb möglich. Weniger Probleme bereitete der Wind am Mittwoch den Betreibern des Skigebiets "Hochficht" im Mühlviertel, dort konnten trotz heftigen Schneefalls alle Anlagen in Betrieb genommen werden.

Erhebliche Lawinengefahr

Durch den anhaltenden Schneefall und den stürmischen Wind besteht in Oberösterreichs Bergen ab Mittwochnachmittag generell erhebliche Lawinengefahr, teilte der Lawinenwarndienst des Landes mit. Auch am Donnerstag entspannt sich die Lage nicht.

