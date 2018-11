Schnee und rutschige Fahrbahnen: 800 Feuerwehrleute im Nacht-Einsatz

RIED/BRAUNAU/VÖCKLABRUCK. Heftiger Schneefall hat in der Nacht auf Dienstag zahlreiche Verkehrsbehinderungen und Unfälle in mehreren Landesteilen ausgelöst: Rund 800 Feuerwehrleute mussten ausrücken, um rund 25 Pkw zu bergen sowie umgefallene Bäume zu beseitigen. Schicken Sie uns Ihre Schneebilder an online@nachrichten.at!

Von den witterungsbedingten Folgen hauptsächlich betroffen waren vorwiegen die Bezirke Ried, Braunau, Vöcklabruck sowie auch das Mühlviertel, hieß es Dienstagfrüh beim Landesfeuerwehrkommando. Aufgrund der zum Teil glatten bzw. rutschigen Fahrbahn kamen etliche Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Die Folgte: Die Feuerwehr musste in der Nacht zu insgesamt 25 Pkw-Bergungen ausrücken.

Ein tragisches Ende fand etwa die Fahrt eines 23-jährigen Pkw-Lenkers in St. Oswald bei Freistadt, der laut Polizei vermutlich zu schnell unterwegs war: Der Pkw fuhr auf eine Leitschiene auf, flog zirka 50 Meter durch die Luft und überschlug sich mehrere Male, ehe er in einem Wald landete. Das Fahrzeug kam in einem Bachbett auf allen vier Rädern zu stehen, der Fahrer konnte sich selbst befreien und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zusätzlich mussten die Helfer mehrerer Wehren auch ausrücken, um Verkehrsbehinderungen aus dem Weg zu räumen. Zahlreiche Bäume hielten der plötzlichen, schweren Schneelast nicht Stand, fielen um und verlegten zahlreiche Straßen. "Rund 45 derartiger Einsätze waren in der Nacht nötig, auch jetzt noch dauern die Aufräumarbeiten an", sagte ein Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos.

Auf Schnee folgt Kälte

Über Nacht hat es im Großteil Österreichs geschneit, am meisten Schnee fiel dabei im Oberen Mühl- und Waldviertel und in den Bergen Ober- und Niederösterreichs und in der Obersteiermark. So verzeichnete Mariazell in der Früh eine Schneehöhe von 23 Zentimetern, so viel im November wie seit fünf Jahren nicht mehr. 18 Zentimeter kamen in Spital am Pyhrn zusammen, elf Zentimeter in Abtenau. „Abseits der Berge reichte es dagegen nur für eine dünne Schneeauflage, in Wien beispielsweise zuckerte es lediglich an“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Das Tief "Edeltraud" zieht bis morgen nach Südosteuropa ab, dann nimmt ein kräftiges Hochdruckgebiet namens "Dominik" mehr und mehr Einfluss auf das Wetter in Österreich. Bis einschließlich Freitag scheint somit oft die Sonne, Niederschlag ist vorerst nicht mehr zu erwarten.

Besonders der Osthälfte des Landes stehen nun auch die kältesten Tage des Herbstes bevor. „Richtig eisig wird dann aber die Nacht auf Donnerstag, inneralpin wie etwa im Lungau sinken die Temperaturen auf bis zu -15 Grad", kündigte der Meteorologe an. Auch am Donnerstag und Freitag bleibt es von Linz ostwärts beim Dauerfrost, kräftiger Südostwind verschärft hier die Kälte zusätzlich.

So wird das Wetter heute:

