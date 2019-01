Schnee führt zu Stromausfällen und Straßensperren

OBERÖSTERREICH. Während sich die Lage im oberösterreichischen Zentralraum und im Mühlviertel langsam entspannt, schneit es im südlichen Bergland am Sonntag weiter. Wo es Behinderungen auf den Straßen gibt, wie es mit der Stromversorgung aussieht und was die kommenden Tage bringen.

Aufatmen bei den Einsatzkräften: Während die Freiwilligen Feuerwehren im Laufe des Samstags zu mehr als 200 Einsätzen ausrücken mussten (mehr dazu lesen Sie hier), war die Nacht auf Sonntag vergleichsweise ruhig. "Wir mussten zu einigen wenigen technischen Einsätzen ausrücken, weil Bäume unter der Schneelast umgefallen sind", heißt es am Sonntagmorgen vom Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich. Die meisten derartigen Einsätze gab es im Bezirk Freistadt.

Im Mühlviertel kam es, bedingt durch Schneefahrbahn, in der Nacht auf Sonntag außerdem zu mehreren Verkehrsunfällen. In einem Fall wurde eine junge Frau verletzt, der Unfallverursacher beging Fahrerflucht – mehr dazu lesen Sie hier.

"Der Temperaturanstieg hat den Schnee schwer und nass werden lassen", sagt Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am nachrichten.at-Telefon. Am Sonntag erwartet er weniger Probleme im Straßenverkehr, es ist auch kaum noch mit Schneeverwehungen zu rechnen.

Am Nachmittag macht der Niederschlag im Zentralraum und in Teilen des Mühlviertels längere Pausen und wird im Flachland generell weniger. Das wird die Arbeit für die Winterdienste erleichtern. Zum Teil gibt es Schneeregen oder Regen.

Probleme am Montag im Frühverkehr

Problematisch könnte es hingegen am Montag im Frühverkehr werden, so Haslhofer: Es kühlt wieder ab, in den Morgenstunden ist mit Schnee oder Schneeregen zu rechnen. Zudem kann es auf den Straßen zu gefrierender Nässe kommen. Autofahrer sind hier zu besonderer Vorsicht angehalten.

Schneewarnungen für die nächsten fünf Tage:



(Die Karte zeigt die aktuelle Warnsituation. Die Gemeinden sind entprechend der jeweils höchsten Warnstufe eingefärbt. Klicken Sie auf die Karte um zu den aktuellen Wetterwarnungen der ZAMG zu gelangen.)

Zahlreiche Straßensperren

Es gibt aber weiterhin Straßensperren in Oberösterreich. Wegen drohender Lawinen ist die B138 Pyhrnpass Straße zwischen Liezen und Spital am Pyhrn in beiden Richtungen gesperrt. Bei Ebensee bleibt die B145 im Bereich Kösslbach bis auf weiteres gesperrt, teilte die der Bürgermeister den OÖN am Sonntagvormittag mit.

Ebenfalls in beiden Richtungen gesperrt ist der Hengstpass. Die Zufahrt von Windischgarsten bis Oberlausssa ist möglich.

Auch die Koppental Landesstraße zwischen Obertraun und Bad Aussee ist derzeit nicht befahrbar. Zwischen der Talstation Feuerkogel und dem Langbathsee ist die Langbathseestraße gesperrt, auch hier drohen Lawinen.

Aufgrund der erhöhten Lawinengefahr bleibt die Pass Gschütt Bundesstraße B166 in beiden Richtungen zwischen Gosau-Mühle und Gosau bis auf weiteres für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Gemeinde Gosau ist derzeit nur über Salzburg erreichbar. Laut derzeitigem Informationsstand bleibt der Straßenabschnitt vorerst bis 7. Jänner 2019 gesperrt.

Zwischen Naarntal und Pierbach ist die Rechbergerstraße wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Aus dem selben Grund nicht befahrbar sind die Naarntal Landesstraße L572 zwischen Perg und Bad Zell, die L7285 bei Lembach und die Vöcklataler Landesstraße L 1281 zwischen Frankenmarkt und Zell am Moos. Die Sperre der L1394 Florianerstraße bei Sankt Florian dauert vermutlich noch bis Ende nächster Woche an.

Alle aktuellen Verkehrsinfos gibt's auf der Website des ÖAMTC.

Reisende saßen Stundenlang in Zug fest

Auch bei der ÖBB gibt es Probleme: Wegen der Witterung sind zwischen Steeg-Gosau und Stainach-Irdning derzeit keine Fahrten möglich. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Reisende sollten rund eine Stunde mehr Fahrzeit einplanen.

Rund 300 Reisende sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden rund vier Stunden in einem ÖBB-Nightjet in Leogang im Pinzgau festgesessen. Ein Baum stürzte auf die Oberleitung, der Zug krachte gegen das Hindernis. Alle Passagiere blieben bei dem Zwischenfall unverletzt. Der Zug wurde zurück in den Bahnhof Saalfelden geschleppt, sagte Kurt Eberl von der FF Leogang

Stromausfälle im Mühlviertel

Die extreme Wettersituation führte in den letzten 24 Stunden zu mehreren Stromausfällen im Versorgungsgebiet "Unteres Mühlviertel", teilte die Linz AG am Sonntag mit. Bäume und Äste waren aufgrund des hohen Schneedrucks auf Leitungen gefallen. Betroffen waren bzw. sind die Bereiche: Grein, Bad Kreuzen, Pabneukirchen, Waldhausen, Dimbach, St. Georgen im Walde, Friensdorf und seit den Morgenstunden der Bezirk Freistadt.

In den Abend -und Nachtstunden waren bis zu 5.000 Kundenanlagen von den Störungen betroffen. Viele davon konnten trotz schwierigsten Bedingungen rasch wiederversorgt werden. Gegen 1:00 Uhr waren noch circa 2.000 Kundenanlangen von den Störungen betroffen. In den Morgenstunden traten – weiterhin wetterbedingt – neuerliche Störungen auf. Heute um circa 8 Uhr waren rund 6.000 Haushalte ohne Strom.

"Die Wiederversorgung schreitet trotz der äußerst widrigen Wetterbedingungen, die unsere Einsatzkräfte vorfinden, zügig voran", hieß es am Vormittag von der Linz AG. Wann die Versorgung für alle Kunden wiederhergestellt sein wird, lässt sich derzeit aber noch nicht sagen.

Video: Wegen des Schneesturms kam es am Samstag zu zahlreichen Unfällen in Oberösterreich

"Null Sicht auf den Pisten"

Im südlichen Bergland schneit es am Sonntag anhaltend weiter, dort ist der Schneefall ergiebig. Die Schneefallgrenze steigt bis zum Abend auf etwa 500 Meter. Die Temperaturen betragen -1 bis 2 Grad. Es weht lebhafter bis starker Westwind, der Spitzen bis 60 km/h erreichen kann. Auf den Bergen erreicht der Wind Sturmstärke. So wurden am Sonntagmorgen am Feuerkogel Windspitzen von 95 km/h gemessen, mehr als 100 km/h waren es am Dachstein.

Wer sich heute auf die Pisten wagt, der hat "mit null Sicht zu rechnen", so Haslhofer. Ähnlich waren die Verhältnisse am Samstag, als eine 65-Jährige aus Gmunden im organisierten Schiraum am Krippenstein auf Grund widrigster Wetterverhältnisse die Orientierung und auch ihren Gatten verloren hatte – mehr dazu lesen Sie hier.

Am Feuerkogel gibt es jetzt jedenfalls "genug Schnee":

Während den Ballungsräumen Linz und Wels nur noch große, graue Matschhaufen am Straßenrand von den ergiebigen Schneefällen der vergangenen Tage zeugen, sind auch die Schneehöhen in den Stauzonen zurückgegangen.

Waren es in Mondsee beispielsweise schon 50 Zentimeter, so wurden hier am Sonntagmorgen noch 32 Zentimeter gemessen. 57 Zentimeter sind es in Bad Ischl, 61 in Windischgarsten. Spitzenreiter ist in Oberösterreich aber Spital am Pyhrn mit 115 Zentimetern. Im österreichweiten Ranking der schneereichsten Gemeinden wurde Spital am Pyhrn nur von Schröcken in Vorarlberg (123 Zentimeter) und Hochfilzen in Tirol (146 Zentimeter) "geschlagen", berichtet der Wetterdienst Ubimet.

Snowboarden in Linz: Am Samstag kein Problem, am Sonntag nicht mehr denkbar

Weiterhin hohe Lawinengefahr

Weiterhin hoch bleibt die Lawinengefahr, es gilt laut Lawinenwarndienst des Landes Oberösterreich Stufe 4 auf der fünfstufigen Skala. Somit sind aus dem Steilgelände große, teils sehr große spontane Lockerschnee- und Schneebrettlawinen weiterhin zu erwarten. Ansonsten ist in allen Expositionen in Kammlagen, in stark verfüllten Steilhängen sowie in steilen eingewehten Mulden und Rinnen eine Auslösung von Schneebrettlawinen bereits bei geringer Zusatzbelastung, also bereits durch eine Person wahrscheinlich. Umfang und Anzahl der Gefahrenstellen nehmen mit der Höhe auch noch deutlich zu.

Am Samstag sind in Ebensee (Bezirk Gmunden) gleich drei Lawinen abgegangen, verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald relevante Informationen vorliegen.

