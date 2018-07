Schlepperei: Zahl der illegal Eingereisten massiv gesunken

WIEN/LINZ. Schlepperbericht des Innenministeriums belegt den Rückgang.

Illegale Einwanderer, die sich in Lkw-Anhänger hineinschwindeln und so als blinde Passagiere nach Westeuropa gelangen: Am Mittwoch hat sich in Oberösterreich schon wieder so ein Fall zugetragen. Ein türkischer Fernfahrer, der über Serbien nach Österreich gefahren war, stoppte am Grenzübergang Suben, um die Zollformalitäten zu erledigen. Als er die Tür des Anhängers öffnete, sah er sechs Personen auf der Ladefläche sitzen. Er sperrte wieder zu und holte die Polizei. Die Insassen, ein Afghane und sechs Bengalen, stellten einen Asylantrag, sie wurden festgenommen.

Trotz solcher Vorfälle: Die Zahl der illegal Eingereisten sei im Vorjahr massiv zurückgegangen, heißt es im Schlepperbericht des Innenministeriums für 2017. Wurden im Jahr 2016 noch knapp 51.000 Menschen aufgegriffen, waren es im Vorjahr nur noch knapp 28.000, ein Minus von knapp 55 Prozent, teilte gestern Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt mit.

"Migrationsdruck aus Afrika"

Die größte Gruppe der Aufgegriffenen stammte aus Nigeria. Dies sei "Ausdruck des besonders starken Migrationsdrucks aus Afrika", so Tatzgern. Knapp dahinter folgten Afghanen und Pakistani. Der Großteil der Geschleppten sei unter 40 Jahre alt, rund drei Viertel seien Männer. Die meisten illegal Eingereisten wurden in Tirol (6937 Menschen) aufgespürt, gefolgt von Wien (3535) und Niederösterreich (2143). In Oberösterreich waren es nur 384 Personen.

Die meisten Menschen, die nachweislich mit Schleppern illegal nach Österreich gelangt sind, wurden hingegen in Niederösterreich gefasst: 3560 Menschen, gefolgt vom Burgenland (1603) und Wien mit 1434 Aufgriffen. In Oberösterreich waren es 712 geschleppte Personen.

Dass es bei der Flucht nach Europa zu einer Entspannung kommt, wird im Bundeskriminalamt bezweifelt: Die Spanien-Route feiere ein "Comeback", sagte Tatzgern. Auch sei die wirtschaftliche Lage in der Türkei "prekär", was den Druck auf die dort lebenden Afghanen und Iraker erhöhe, weiterzureisen.

