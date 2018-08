„Schlammlawine“ nach Sturm im Mühlviertel

SAXEN/BAD KREUZEN. Unwetter lösten am Freitagnachmittag zahlreiche Feuerwehreinsätze im Mühlviertel aus. In Saxen ging laut Feuerwehr eine „Schlammlawine“ ab, in Bad Kreuzen steckte ein Blitzschlag ein Haus in Brand.

Bild: FF Saxen

Nach einem heftigen Sturm mit Gewittern wurden die Feuerwehren Saxen und Reitberg gegen 16:30 Uhr zu Aufräumarbeiten in Wetzelsdorf (Gemeinde Saxen) gerufen, ein Ast blockiere die Bundesstraße, hieß es.

Vor Ort bot sich für die Feuerwehren jedoch ein anderes Bild: „Mehrere Häuser waren von einer Schlammlawine betroffen“, sagt Klaus Rammelmaier von der Feuerwehr Saxen. Die braune „Schlammsuppe“ drang sogar in den Innenhof eines Vierkanters ein und verlegte einige Straßen.

Da es gleich mehrere Einsatzorte gab, musste die Feuerwehr Klam nach einer halben Stunde nachalarmiert werden. Die drei Feuerwehren befreiten mehrere Wohnhäuser von Schlamm und Überschwemmungen. „Verschlammte Straßenabschnitte wurden gereinigt“, sagt Rammelmaier.

Auch der umgestürzte Baum, der auf der Bundesstraße B3 lag und die Alarmierung auslöst hatte, wurde von den Helfern entfernt. Erst gegen 20:25 waren die Aufräumarbeiten in Saxen abgeschlossen.

In vielen Gemeinden in den Bezirken Perg, Freistadt und Urfahr mussten die Helfer am Freitagnachmittag nach dem Unwetter überflutete Keller auspumpen und umgestürzte Bäume von der Straße räumen.

In Bad Kreuzen steckte ein Blitzschlag ein Haus in Brand, der jedoch rasch gelöscht werden konnte.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema