Schlagabtausch ohne Ende: Linz geht in der Aktenaffäre in die Gegenoffensive

LINZ. Verjährt oder nicht? Stadt sieht sich durch Experten bestätigt, dass Vorwürfe in einem großen Fall falsch seien und wirft der Finanzpolizei mangelnde Information vor.

LINZ. Im Schlagabtausch zwischen Finanzpolizei und Stadt Linz in Sachen Aktenaffäre geht jetzt hart auf hart: Nach dem Vorwurf der Finanzpolizei, dass der Magistrat selbst nach Bekanntwerden der Affäre Mitte 2017 einen großen Fall nicht behandelt habe, schlägt die Stadt jetzt zurück: "Der Vorwurf des Finanzministeriums ist juristisch haltlos und schlichtweg falsch. Dieser Fall war mit 1. Mai 2017 verjährt, wir konnten gar mehr handeln. Das bestätigen uns interne und externe Juristen. Das Ganze ist wasserdicht", sagt Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP).

Als "inakzeptabel" hatte Finanzminister Hartwig Löger (VP) in der Vorwoche die Vorgänge im Magistrat Linz bezeichnet. Nicht nur, dass 2000 Anzeigen der Finanzpolizei zwischen 2010 und 2017 nicht bearbeitet wurden, seien auch seit Bekanntwerden der Affäre weitere große Fälle einfach liegengelassen worden. Wie eben jener, der unter der Aktenzahl 044610/2014 geführt wird. Eine Linzer Fassadenbaufirma hatte auf einer Baustelle in Wien 25 ausländische Arbeiter illegal beschäftigt. Der Strafrahmen: 100.000 Euro.

Knifflige Frage

Hätte die Stadt wirklich noch Zeit gehabt, diesen großen Fall zu bearbeiten?

Für die Finanzpolizei stand fest: Ja, weil im Dezember 2014 von der Stadt noch eine "Aufforderung zur Rechtfertigung" an die Fassadenbaufirma geschickt wurde, ab hier gelte die Drei-Jahres-Frist bei der Verjährung. Die Stadt holte sich mehrere Expertenmeinungen zu dieser kniffligen Frage ein – und fühlt sich nach Durchsicht sämtlicher Unterlagen bestätigt: Entscheidend sei der Tatzeitraum, und der lag zwischen 24. und 30. April 2014. Damit endete die Strafbarkeitsverjährung am 1. Mai 2017, also noch bevor die Finanzpolizei die Stadt Linz angezeigt hatte.

Demnach konnte der Magistrat danach gar keine Forderungen mehr stellen. "Der Musterfall für die Vorwürfe des Finanzministers bricht in sich selbst zusammen", heißt es in einer Presseaussendung der Stadt.

Vizebürgermeisterin Hörzing geht bei der Gegenoffensive noch einen Schritt weiter: Sie wirft dem Finanzministerium mangelnde Kooperation vor. Seit Donnerstag der Vorwoche warte sie auf Unterlagen, um die von der Finanzpolizei behaupteten 70 weiteren angeblich verjährte Fälle zu prüfen. Eingelangt sei bisher nichts. Hörzing: "Wir können nicht einfach ins Blaue hinein recherchieren." Dass die Finanzpolizei zwischen Mai und August 2017 insgesamt 1141 Urgenzschreiben in 400 Fällen an den Magistrat geschickt habe, sei außerdem "kein Indikator", dass die Stadt nicht gehandelt habe. Derartige Urgenzen kommen alle zwei, drei Monate – ohne Hinweis auf Verjährungsfristen.

Aus dem Finanzministerium hieß es gestern gegenüber den OÖN: "Tatsache ist, dass die Stadt drei Jahre Zeit gehabt hätte, den beschriebenen großen Fall zu bearbeiten." Auch scheitere es nicht an der Kooperation: "Wir haben Linz fixfertige Anzeigen geschickt, dazu Hunderte Urgenzschreiben. Was sollen wir denn noch machen?"

