Schlag gegen Kokainhandel: Sechs Personen festgenommen

die Ermittlungsarbeit erfolgte in enger Kooperation mit der Staatsanwaltschaft Ried. 15 Personen wurden wegen Suchtgifthandel u.a. im Rahmen einer kriminellen Vereinigung angezeigt, sechs festgenommen. Beinahe alle am Verkauf der Drogen maßgeblich beteiligten Personen entstammen einer serbischen Großfamilie. Der Verkauf von Drogen (Kokain und Amphetamin) mit einem Straßenverkaufswert von mehr als einer viertel Million Euro konnte geklärt werden.

Zur Vorgeschichte

Bereits im Dezember 2017 eskalierte ein Streit zwischen einem 25-jährigen Österreicher sowie einer serbischen Familie, wobei es zur Bedrohung der Familie mit einem Messer kam. Im Fluchtfahrzeug stellten die Beamten Suchtgift-Waagen sowie eine größere Menge an Streckmittel sicher. Die weiteren Ermittlungen in Zusammenarbeit mit Beamten des LKA Oberösterreich und des Einsatzkommandos Cobra führten zu einem 38-jährigen einschlägig vorbestrafen Serben mit besten Verbindungen im In- und Ausland. Der Mann belieferte im Zeitraum von Februar 2017 bis April 2018 drei Subhändler mit insgesamt 2,5 Kilogramm Kokain und 1,5 Kilogramm Amphetamin. Dafür benutzte er eine 26-jährige ungarische Prostituierte mit diversen Zimmervermietungen, um das Kokain in diesen Zimmern zu strecken und es bis zur Übergabe zu verstecken. Als Gegenleistung finanzierte er der Frau den Lebensunterhalt. Hierbei wurde er auch durch seine beiden Söhne im Alter von 17 und 19 Jahren unterstützt. Die beiden verpackten das Kokain und trieben Geldschulden ein.

Mit dem erwirtschafteten Geld finanzierte der 38-Jährige hochpreisige Fahrzeuge sowie seinen Lebensstil. Als Hauptabnehmer wurde sein 24-jähriger einschlägig vorbestrafter serbische Neffe und dessen Vater sowie ein Betreiber einer Baufirma identifiziert. Allein sein Neffe bezog vom 38-Jährigen knapp ein Kilogramm Kokain, ein Kilogramm Amphetamin, welche neben mehreren Kilogramm Marihuana im gesamten Bezirk Braunau in Verkehr gebracht wurden. Dazu wurde die ansässige Großfamilie genutzt, wonach das Kokain durch einen weiteren 27-jährigen Cousin, das Marihuana durch die 38-jährige Tante sowie das Amphetamin durch einen befreundeten 32-jährigen Arbeitskollegen des Cousins in Verkehr gebracht wurde.

Auf Familienfeiern sowie sonstigen feierlichen Anlässen wurden größere Mengen Kokain an Familienmitglieder verschenkt und gemeinsam konsumiert. Im Zuge der Ermittlungen wurde der Lieferant für Marihuana, ein 25 jähriger-polnischer Staatsbürger auf frischer Tat ertappt und ca. 5000 Euro an Drogengeldern sichergestellt.

Insgesamt wurden sechs Personen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried festgenommen und wegen Suchtgifthandel im Rahmen einer kriminellen Vereinigung in die Justizanstalten Ried und Wels gebracht. 15 Personen wurden wegen Suchtgifthandel mit Kokain, Amphetamin und Marihuana und weitere 40 Personen wegen Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Sämtliche Festnahmen erfolgten durch Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Oberösterreich.

Im Rahmen der mehrmonatigen Ermittlungen wurden Suchtgift - vorverpackt für den Straßenverkauf - sowie mehrere tausend Euro an Drogengeldern, unzählige Mobiltelefone und Schreckschusspistolen sichergestellt. Insgesamt konnte der Verkauf von 2,5 Kilogramm Kokain, 1,5 Kilogramm Amphetamin sowie mehreren Kilogramm Marihuana seit Februar 2017 mit einem Straßenverkaufswert von ca. 320.000 Euro sowie der Verkauf einer Schusswaffe mit Schalldämpfer und mehrere schwere Nötigungen und Körperverletzungen im Suchtgift-Milieu geklärt werden. Die Ermittlungen zu weiteren Mittätern im Familienclan im In- und Ausland sind noch im Gange.