Schlag gegen Drogenring: Festnahme in Oberösterreich

ENGERWITZDORF/ROM. Das 29-jährige Mitglied eines internationalen Drogenringes wurde im Zuge einer europaweiten Operation festgenommen.

Der Mann soll einem Drogenring angehört haben, der weiche Drogen wie Marihuana nach Italien importierte. Bild: (dpa)

Im Rahmen einer internationalen Anti-Drogen-Razzia, die von den Carabinieri in Venedig koordiniert wurde, sind in Italien, Spanien und in Oberösterreich mehrere Personen ins Netz der Ermittler gegangen. In Engerwitzdorf wurde am Dienstag kurz nach fünf Uhr morgens ein rumänischer Staatsbürger festgenommen. Der Festnahmezeitpunkt wurde von der italienischen Polizei festgelegt, da im Zuge einer internationalen Operation europaweit 20 Beschuldigte festgenommen wurden. Laut EU-Haftbefehl soll der 29-Jährige in der Zeit von 2014 bis 2017 mehrere Delikte im Zusammenhang mit Suchtgifthandel (Marihuana) begangen zu haben.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Linz gebracht. Der Mann soll zu einem Drogenring aus Italienern, Moldauern, Ukrainern und Albanern gehören, der aus Spanien nach Italien weiche Drogen importierte und sie im Raum von Venedig, Padua, Vicenza und Treviso verkaufte. Kunden waren hauptsächlich Schüler, berichteten die Carabinieri.

Per i nostri fratelli italiani - gemeinsam mit den @_Carabinieri_ Venedig konnte heute ein international gesuchter Drogenhändler in #Engerwitzdorf dingfest gemacht werden. #ilcriminenonvalelapena #porcofiumi



? https://t.co/xOwfPwfmNi pic.twitter.com/kdrUskmtmP — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 20. November 2018

