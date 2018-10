Schiederweiher ist der schönste Platz Österreichs

HINTERSTODER. Der Schiederweiher setzte sich am Freitag gegen die anderen Kandidaten durch.

Der Schiederweiher Bild: OÖN

Nach der Steiermark (Grüner See), Vorarlberg (Formarinsee/Rote Wand), Tirol (Kaisertal) und im Vorjahr Vorarlberg (Körbersee) kommt der heurige Gewinner der ORF-Show "9 Plätze - 9 Schätze" erstmals aus Oberösterreich.

Zweiter hinter dem Schiederweiher wurden der Hintersteinersee und Walleralm in Tirol, Platz drei sicherte sich Schüsserlbrunn in der Steiermark. Bis zu 1,018 Millionen Zuseher waren am Freitagabend bei der Entscheidung dabei, wie der ORF bekannt gab.

Am Sonntag um 17.05 Uhr steht in ORF 2 die Sendung "9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich" auf dem Programm. Dabei werden alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt haben, noch einmal vorgestellt.

Der Schiederweiher in Hinterstoder:

