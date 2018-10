SS-Runen auf Logo? Verfahren gegen Mühlviertler eingestellt

LINZ/RETZ. Wie zuvor auch schon die Staatsanwaltschaft Linz hat nun auch die Staatsanwaltschaft Korneuburg ein Verfahren zum Logo einer Mühlviertler Baufirma, die einem FP-Lokalpolitiker gehört, eingestellt.

Sprecher Friedrich Köhl bestätigte am Mittwoch auf Anfrage einen "NÖN"-Bericht und gab rechtliche Gründe für die Entscheidung an. Die Staatsanwaltschaft Linz hatte 2017 ein Verfahren zum Logo eingestellt. Laut Anzeige erinnert der Schriftzug an SS-Runen – die OÖN berichteten. Die Bezirkshauptmannschaft prüft noch.

Im Logo wird das "ß" im Unternehmensnamen wird mit zwei stilisierten Baggerschaufeln dargestellt, die laut Anzeige Ähnlichkeit zu SS-Runen aufweisen sollen. Die Firma eines FPÖ-Gemeinderates aus dem Mühlviertel hatte aufgrund von Arbeiten auf einer Baustelle in Retz im Weinviertel ein Transparent aufgehängt, das mittlerweile entfernt wurde. Auch auf Fahrzeugen war der Schriftzug zu sehen.

Köhl verwies auf das Verbot der Doppelbestrafung. Derselbe Sachverhalt sei bereits von der Staatsanwaltschaft Linz geprüft, das Verfahren eingestellt worden. Die oberösterreichische Anklagebehörde war nach Angaben eines Sprechers der Ansicht, dass die Zeichen nicht die SS-Runen seien, sondern eben Baggerschaufeln, die ähnlich ausschauen.

Auch bei der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn waren mehrere Beschwerden und Anfragen eingegangen. Die Prüfung, ob eine Verwaltungsübertretung vorliegt, sei noch im Laufen, hieß es am Mittwoch von der Behörde auf Anfrage.

Auch die Late-Night-Comedy-Show "Willkommen Österreich" mit Stermann und Grissemann hat die Geschichte am Dienstagabend thematisiert. "Ich weiß nicht, heißt es bei SS-Mann oder Beißmann?", witzelten die Moderatoren.

Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema