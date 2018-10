Ein 47-Jähriger aus Linz fuhr am gestrigen Sonntag Abend mit seinem Pkw auf der B148 Richtung Altheim. In der Gemeinde Reichersberg setzte der Mann zum Überholen eines Lkw an. Dabei dürfte er einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 75-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen, übersehen haben und es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Die 75-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert. Die B148 war von 22:30 Uhr bis 24:00 total gesperrt.