Rettet "Romeo und Julia"-Gesetz 18-jährigen Mühlviertler aus der Haft?

MITTERKIRCHEN/SARASOTA. Der Vater von Leo wird nach Florida fliegen und seinen Sohn im Gefängnis besuchen.

Am 14. September findet im Gericht von Sarasota die nächste Anhörung des 18-Jährigen statt. Bild: Sarasota Courthouse

Seine Stimme schwankt zwischen zaghafter Hoffnung und völliger Verzweiflung. Die Sorge um seinen 18-jährigen Sohn Leo ist Rudolf S. im OÖNachrichten-Gespräch in seiner Heimatgemeinde Mitterkirchen im Machland (Bezirk Perg) anzusehen. Der Jugendliche wurde wie berichtet am Montag in Sarasota, Florida, verhaftet, weil er verbotenerweise Sex mit seiner 15-jährigen Freundin Amanda, einer US-Amerikanerin, hatte. "Ich will doch nur, dass mein Sohn wieder nach Österreich zurückkehrt!", sagt S. und weint bittere Tränen.

"Wenn ich gewusst hätte, dass sie erst 15 Jahre alt ist, hätte ich Leo niemals zu ihr fliegen lassen", macht sich S. Vorwürfe. Dabei habe er sogar eine Kopie von Amandas Geburtsurkunde verlangt, die sie übermittelte. Darauf war das Geburtsdatum 21. Dezember 2001 angegeben. "Sie geht in eine Medienschule und hat ihr Geburtsjahr wahrscheinlich am Computer grafisch verändert", glaubt S. Tatsächlich soll das Mädchen erst im Jahr 2002 geboren und damit 15,5 Jahre alt sein. "Wenn sie ein halbes Jahr gewartet hätten, dann wäre überhaupt nichts passiert", sagt S.

Die Heimatgemeinde Mitterkirchen

Das Schutzalter von Jugendlichen liegt im US-Bundesstaat Florida bei 16 Jahren, egal wie alt der Sexualpartner ist. Besonders tragisch ist auch, dass Leo erst wenige Wochen vor dem Abflug nach Florida seinen 18. Geburtstag feierte. Wäre er zur "Tatzeit" noch 17 Jahre alt gewesen, würden ihm jetzt nur fünf statt 15 Jahre Haft in einem US-Gefängnis drohen – und das, obwohl er mit seiner Freundin einvernehmlich Sex hatte.

"Seitenweise Liebesbriefe"

Trotz allem macht S. der Freundin seines Sohnes keine Vorwürfe, sondern hat sogar Mitleid mit ihr. "Sie wird ihr Leben lang nicht mehr glücklich werden, das arme Madl." Auch Amandas Mutter, die die Polizei rief und damit die Inhaftierung seines Sohnes auslöste, klagt er nicht an. "Ich hätte doch dasselbe getan, wenn mein Kind verschwindet. Der große Fehler war, dass Amanda einfach von zu Hause weggelaufen ist, um mit meinem Sohn Zeit zu verbringen."

Seitenweise Liebesbriefe habe Amanda seinem Sohn geschrieben. Laut dem US-Anwalt, den S. nun beauftragt hat, um seinen Sohn frei zu bekommen, gebe es in Florida ein "Romeo und Julia-Gesetz". OÖNachrichten-Recherchen ergaben, dass im Jahr 2007 tatsächlich ein Gesetz mit diesem Namen in Florida in Kraft trat. Es soll eine klare Trennlinie zwischen echten Sexualstraftätern und Teenagern ziehen, die nur einen Fehler begehen.

Damit Richter dieses Gesetz anwenden können, müssen jedoch einige Bedingungen erfüllt sein: Das Opfer muss mindestens 14 Jahre alt sein und dem Sex zugestimmt haben. Der Täter darf nicht wegen eines früheren Sexualverbrechens angeklagt oder verurteilt worden sein und nicht mehr als vier Jahre älter als das Opfer sein.

Alle diese Bedingungen dürften die 15-jährige Amanda und der 18-jährige Leo erfüllen.

Land zahlt Eltern den Flug

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) sagte den verzweifelten Eltern von Leo seine Hilfe bei der Finanzierung des Fluges zu: "Es soll nicht am Geld scheitern, dass sie ihren Sohn in Florida besuchen können", sagte Stelzer gestern den OÖNachrichten.

