Regierungskritik: Landespressedienst sandte nicht aus

Normalerweise werden bei Pressekonferenzen von Landesregierungsmitgliedern die Unterlagen per "Landespressedienst" des Landes Oberösterreich ausgesandt.

Bei der gestrigen Pressekonferenz über die Initiative "Ausbildung statt Abschiebung" (siehe nebenstehende Geschichte) von Rudi Anschober (Grüne) war das nicht der Fall. Grund dafür war die in den Unterlagen geäußerte Regierungskritik. Die Formulierungen in der Unterlage hätten gegen die "redaktionellen Richtlinien" des Landespressedienstes verstoßen, bestätigt Michael Grims, der stellvertretende Leiter der Abteilung, den OÖN.

"Sachlich begründet"

Diese Richtlinien wurden dem Pressedienst am 2. Mai 2005 per Beschluss der Landesregierung vorgeschrieben. Der Landespressedienst ist demnach "der Objektivität verpflichtet", müsse darauf achten, dass "Landesinformationen von Parteipolitik" getrennt werden, ebenso dürfen sich Politiker via Landespressedienst nur zu Bereichen äußern, die ihre Zuständigkeit betreffen. Kritik an anderen Stellen der öffentlichen Hand müsse "sachlich begründet" sein.

Bei der Kritik Anschobers an der Bundesregierung wegen der Abschiebung von Lehrlingen war das aus Sicht des Landespressedienstes. Anschober habe zum einen parteipolitische Interessen mit seiner Funktion vermischt. Zum anderen sei Kritik an der Bundesregierung nicht in einer "nachvollziehbaren Form" geäußert worden, sagte Grims.

