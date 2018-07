Regenschauer: Überflutungen im Inn- und Mühlviertel

OBERÖSTERREICH. Gröbere Schäden durch teils starke Regenschauer in der Nacht auf Sonntag sind ausgeblieben.

Der Sommer macht kurz Pause. Bild: Alois Litzlbauer (APA/EPA/INTERPOL/HANDOUT)

Im Inn- und Mühlviertel gab es vereinzelt Einsätze wegen Überflutungen. Konkret waren die Gemeinden Schenkenfelden, Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung), Lichtenau (Bezirk Rohrbach) und Waldburg (Bezirk Freistadt) im Mühlviertel sowie die Innviertler Gemeinden St. Florian am Inn und Brunnenthal im Bezirk Schärding betroffen. Dort war jeweils eine Feuerwehr im Einsatz.

In der Steiermark sind infolge von Blitzeinschlägen am Samstagabend Brände in zwei Häusern ausgebrochen. In St. Veit in der Gegend (Bezirk Murau) stand laut Angaben der Landespolizeidirektion der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen, in Flatschach (Bezirk Murtal) setzte ein Blitz eine Wohnzimmercouch in Brand. Bei beiden Vorfällen entstand demnach Sachschaden, es wurde aber niemand verletzt.

Regnerisch bis Mitte nächster Woche

Am Sonntag hält das regnerische und bewölkte Wetter mit nur 20 Grad an. Auch in den kommenden zwei Tagen soll es unbeständig bleiben, bevor am Mittwoch die Temperaturen wieder auf bis zu 30 Grad steigen. Mehr zum Wetter lesen Sie hier.

