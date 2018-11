Reform? Kirche sucht ihren "Zukunftsweg"

LINZ. Halbzeit im Reformprozess der Diözese: Im Schloss Puchberg trifft sich heute das Diözesanforum. Von Weihefragen bis zu einer noch stärkeren Einbindung von Laien: Viele wünschen sich raschere Fortschritte.

"Kirche weit denken": Es war vor ziemlich genau einem Jahr, dass sich mehr als 200 Menschen im Schloss Puchberg unter diesem Motto versammelten, um die Diözese Linz auf einen "Zukunftsweg" zu bringen.

Angeregt von Bischof Manfred Scheuer kamen am 11. November 2017 Vertreter von Pastoralrat, Dechantenkonferenz und Priesterrat für eine Reformdiskussion zusammen. Heute versammelt sich diese Runde erneut zum erweiterten Diözesanforum in Puchberg.

Auf zwei Jahre ist der Reformprozess angelegt. Es wäre Zeit, Zwischenbilanz und erste Früchte zu ernten. Doch in manchen Fragen bewege man sich sehr langsam, wie Teile der Kirchenbasis monieren.

Es geht zum Teil um altbekannte Probleme: Die Zahl der aktiven Priester sinkt von Jahr zu Jahr. Die Mehrzahl der Priester muss mittlerweile zwei oder mehr Pfarren gleichzeitig betreuen (siehe Grafik). Ohne ausländische Priester sähe es noch trister aus: Jeder sechste Priester stammt nicht aus Österreich. Zählt man nur die aktiven Priester, wäre der Prozentsatz viel höher.

Lösungen gäbe es. Denn die Feststellung, der Kirche mangle es an Personal, ist falsch. An Menschen, die sich in der Kirche engagieren, fehlt es nicht. Ob Diakone, Pfarrassistenten oder Mitarbeiter der Seelsorgeteams in den Pfarren: Sie alle bringen sich ein. Der Pool, aus dem man schöpfen könnte, wäre groß.

Zulassung zum Priesteramt

Man müsste nur die Zulassung zum Priesteramt lockern.

Dass Bischof Manfred Scheuer auch "bewährte verheiratete Männer" gerne als Priester hätte, ist kein Geheimnis. Eingebracht hat er diesen Vorschlag schon in der Bischofssynode 2005 – und heuer im OÖNachrichten-Interview wieder erneuert. Er werde mit der Diözese "aber keinen Sonderweg gehen", schränkte er ein. Möge Manfred Scheuer doch neuerlich einen Vorstoß wagen – gemeinsam mit anderen progressiver denkenden Bischöfen –, erhoffen sich einige in der Diözese. Zumal sich seit 2005 einiges geändert hat – allen voran der Papst, der nun Franziskus heißt. Auch für Frauen wünschen sich viele mehr Verantwortung in der Kirche. Ex-Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl hat in einem Brief einen Appell an den Bischof gerichtet, doch die Weihe von Frauen zu Diakonen zuzulassen.

Anlass ist ein Ehepaar in Leitls Zweitwohnsitz-Gemeinde Neumarkt/Mühlkreis. Der Mann wurde zum Diakon geweiht – seiner Ehefrau, die dieselbe Ausbildung hat, bleibt diese Weihe von der Kirche aber verwehrt. Etwas Schwung nahm dieser Botschaft aber ein Lapsus Leitls: Er sandte seinen "Ermutigungsbrief" auch an Kardinal Christoph Schönborn – und der war noch vor Bischof Scheuer darüber informiert.

"Passieren muss etwas", sagt auch der Pfarrer von Neumarkt, Klemens Hofmann, auf OÖN-Anfrage. "Wir stehen personalmäßig an. Wofür dann zu wenig Zeit bleibt, ist die Nähe zu den Menschen. Aber gerade das ist ganz wichtig für uns."

Diese Fragen – und damit verbunde Strukturfragen wie allfällige Zusammenlegungen von Pfarren – sind heute offiziell aber nicht auf der Agenda.

Vorerst ziehen die Arbeitsgruppen des Projektes Bilanz, erläutert Michael Kraml, der Pressesprecher der Diözese. Der nächste Termin ist für 18. Jänner in Wels mit rund 500 Teilnehmern geplant. "Da wird auch über Strukturen diskutiert." Dass das hoch an der Zeit ist, sieht auch Wolfgang Froschauer, der Vorsitzende des Pastoralrates, so: "Wir brauchen zeitgemäße Strukturen." Doch: "Heute, Samstag, wird es noch kein Ergebnis geben. Spannender wird der 18. Jänner."

Pastoralamtsleiterin Gabriele Eder-Cakl leitet den Prozess: "Es ist eine Analyse: Wo steht die Kirche, was bedeutet das für uns? Dafür können wir nicht groß genug denken. Das geht weit über die Zulassung zu einem Amt hinaus. Seien wir mutig."

Pfarr-Funktionen

Pfarrer: Als Leiter einer katholischen Pfarre kommen nur geweihte Priester in Frage. Sie sind an den Zölibat gebunden. Neben dem Spenden von Sakramenten, dem Gottesdienst und der Seelsorge gehört auch die Verwaltung der Pfarrgemeinde zu den Aufgaben eines Pfarrers. Mittlerweile betreuen viele Priester neben der Gemeinde, in der sie Pfarrer sind, auch andere Pfarrgemeinden. Dort sind sie dann meist Pfarradministrator, Pfarrprovisor oder Pfarrmoderator.

Diakone: Diakone assistieren dem Priester in der Messe, verkünden das Evangelium und dürfen predigen. Sie können die Taufe spenden, Trauungen und Begräbnisfeiern leiten, Wortgottesdienste feiern sowie Kommunion und Segnungen spenden. Diakone sind theologisch ausgebildet. Geweiht werden können auch verheiratete Männer. Frauen werden nicht zu Diakonen geweiht. Papst Franziskus hat 2016 aber eine Kommission eingesetzt, die eine Änderung prüfen soll.

Pfarrassistenten sind theologisch ausgebildete Frauen und Männer in Pfarren, für die kein eigener Pfarrer zur Verfügung steht. Sie kümmern sich gemeinsam mit einem Priester („Pfarrmoderator“) um die Leitung und Verwaltung der Pfarre, können Wortgottesdienste gestalten und Gemeindemitglieder auf die Sakramente vorbereiten.

Seelsorgeteams: Meist aus vier bis sechs Personen bestehendes ehrenamtlich tätiges Team, das in Pfarren ohne eigenen Pfarrer Seelsorgeverantwortung zusammen mit einem Priester als Pfarrmoderator wahrnimmt. Dieses Gemeindeleitungsmodell wurde in der Diözese Linz entwickelt.

