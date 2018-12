Rechtsabbiegen bei Rot startet nicht mit 1. Jänner in Linz

LINZ. Der überraschende Rückzieher für das Pilotprojekt in Linz liegt offenbar an fehlenden gesetzlichen Voraussetzungen.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ersten kommt es anders, zweitens als man denkt. Sprichwort hin oder her – es war keineswegs abzusehen, dass fünf Tage vor dem Start des Pilotprojektes „Rechtsabbiegen bei Rot“ in Linz die Reißleine gezogen wird. Die Mitteilung war am Donnerstagnachmittag auch dürftig, nur drei Sätze lang, die aber unmissverständlich waren: Ab 1. Jänner wird an den drei für den Test vorgesehenen Linzer Kreuzungen, wie gewohnt, nur bei Grün abgebogen. Der Probelauf ist verschoben. Der genaue neue Starttermin ist noch offen.

Kritiker, die sich nun vielleicht denken mögen, dass die Einsicht gesiegt hat, wonach man Menschen die ohnedies rote Ampeln im Stadtgebiet öfter ignorieren als der Masse an Verkehrsteilnehmern lieb ist, nicht auch noch einen Freibrief dafür erhalten sollen, liegen aber falsch.

Der wahre Grund lautet nämlich: „Die gesetzlichen Voraussetzungen werden erst im kommenden Jahr geschaffen, derzeit liegt die Vorlage im zuständigen Verkehrsausschuss.“ Mit anderen Worten ausgedrückt heißt das, dass das Verkehrsministerium hier offenbar zeitlich falsch kalkuliert hat.

Denn so klar die Ankündigung im Sommer dieses Jahres auch war, so hat offenbar niemand der Gesetzesvertreter damit gerechnet, dass es schon ein wenig dauern kann, bis ein Projekt wie Rechtsabbiegen bei Rot auch die rechtlichen Voraussetzungen besitzt, um es in der Praxis durchzuführen.

Der Linzer Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP) war jedenfalls von der vorübergehenden Absage des Versuchs ebenso überrascht wie die meisten. Auf OÖN-Anfrage erklärte er am Donnerstagnachmittag, auch erst „vor einer Minute“ davon erfahren zu haben. Der Grund für die Verschiebung ortet Hein zu diesem Zeitpunkt bei Gesetzesänderungen für die Straßenverkehrsordnung.

Stress verursachte die Nachricht Hein keinen. „Wir haben noch nichts gemacht. Das weiße Schild mit dem grünen Pfeil wäre erst montiert worden, wenn alles ganz fix ist.“ Offenbar hatte er da schon eine Vorahnung.

Grundsätzlich werde die Stadt Linz aber an dem Projekt festhalten und den Testbetrieb an den drei Kreuzungen durchführen. Als diese wurde bekanntlich die Kreuzung Wiener Straße und Ennsfeldstraße in Ebelsberg, jene an der Dornacher Straße und Johann-Wilhelm-Klein-Straße in Urfahr sowie die Kreuzung Garnisonstraße, Derfflingerstraße, Weißenwolffstraße im Kaplanhofviertel ausgewählt. Einen neuen Starttermin konnte Hein noch nicht nennen. Laut ÖAMTC könnte es der 1. April werden. Eines war aber klar. Enttäuscht war Hein nämlich ob der Verschiebung nicht. „Da gibt es wichtigeres“, sagte er.

Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab:

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema