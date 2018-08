Raufhandel unter verfeindeten afghanischen Asylwerbern in Steyr

STEYR. In Steyr kam es zu einer Schlägerei zwischen afghanischen Flüchtlingen. Ungefähr 20 Personen waren bei der Auseinandersetzung beteiligt.

Ein 21-jähriger afghanischer Asylwerber aus dem Bezirk Steyr-Land befand sich am Samstag gegen 21:30 Uhr auf einem Spielplatz in Steyr. Dabei wurde er von mehreren derzeit noch unbekannten afghanischen Asylwerbern angesprochen, dass er diesen Spielplatz verlassen solle, da das ihr Revier sei.

Schließlich kam es zu Handgreiflichkeiten unter den Kontrahenten. In der Folge verständigte der 21-Jährige seinen Freund, einen 19-jährigen ebenfalls afghanischen Staatsbürger aus dem Bezirk Steyr-Land. Der 19-Jährige trommelte in weiterer Folge weitere Freunde, zwei 20-jährige afghanische Asylwerber und einen weiteren derzeit nicht bekannten afghanischen Asylwerber zusammen. Schließlich kam es zu einer Schlägerei zwischen den fünf Freunden und zehn bis 15 anderen afghanischen Flüchtlingen.

Nach kurzer Zeit ließen sie voneinander ab und die fünf Freunde begaben sich mit einem Taxi nach Ternberg. Plötzlich blieben mehrere Pkws bei ihnen stehen und die derzeit noch unbekannten Kontrahenten stiegen aus. Sie waren mit Holzstöcken und einer kleinen Axt bewaffnet, wobei die Axt nicht zum Einsatz kam. In der Folge kam es abermals zu einem Raufhandel unter den Gruppierungen, wobei der 21-Jährige und der 20-Jährige verletzt wurden. Unmittelbar darauf fuhren die Angreifer mit ihren Fahrzeugen in Richtung Steyr weg. Die beiden Verletzten wurden in das LKH Steyr eingeliefert. Die polizeilichen Erhebungen sind am Laufen.

